Ni servilleteros metálicos ni platos con brillo en Navidad: la nueva tendencia del 2025 más práctica y elegante

La Navidad 2025 deja atrás los accesorios brillantes y metálicos: se imponen materiales naturales, cerámicas mate y textiles simples.

Por Andrés Aguilera

Los servilleteros metálicos, los platos con brillo intenso y los acabados relucientes empiezan a quedar fuera de las mesas de Navidad a la moda. Las tendencias de decoración del hogar marcan un giro claro hacia una estética más serena, natural y minimalista, donde la mesa deja de ser un escenario recargado y pasa a integrarse de forma armónica.

Este cambio, cada vez más elegido por decoradores y especialistas en diseño del hogar contemporáneo, prioriza la practicidad, el confort visual y la coherencia estética.

Menos brillo, más textura

El brillo excesivo en vajilla y accesorios suele generar una sensación recargada y, además, requiere mayor cuidado para evitar rayones y manchas. En contraste, la nueva tendencia apuesta por:

  • Platos de cerámica mate en tonos arena, blanco roto o gris cálido.

  • Servilletas de lino o algodón sin estampas llamativas.

  • Servilleteros de madera, cuerda, hilo o directamente sin servilletero, con pliegues simples.

image

Estas elecciones aportan textura y calidez, dos valores centrales del minimalismo cálido que domina la decoración actual.

Por qué esta tendencia es más práctica y elegante

Hay razones claras detrás de este cambio:

  • Menor mantenimiento: los acabados mate disimulan marcas y no requieren pulido constante.

  • Mayor versatilidad: la vajilla y los textiles neutros se usan todo el año, no solo en Navidad.

  • Estética más relajada: elimina el contraste fuerte del brillo bajo luz artificial.

  • Coherencia visual: la mesa acompaña el estilo general del hogar, en lugar de “disfrazarse” solo por las fiestas.

Además, esta tendencia está alineada con estilos como el japandi, escandinavo y mediterráneo moderno, que priorizan materiales honestos y diseño funcional.

image

Cómo armar una mesa navideña moderna (paso a paso)

  • Elegí platos mate: cerámica artesanal o vajilla lisa en tonos claros.

  • Usá servilletas de tela natural: lino lavado o algodón, sin bordados ni brillos.

  • Reemplazá el servilletero: doblado simple o atado con hilo de algodón.

  • Sumá elementos orgánicos: ramas verdes, piñas, madera clara o cerámica cruda.

  • Incorporá velas neutras: blancas, beige o arena, siempre sin brillo.

  • Evitá accesorios metálicos: menos es más cuando se trata de elegancia.

image

La paleta que define la Navidad 2025

Predominan los tonos arena, lino, blanco roto, verde oliva y madera natural. El objetivo es generar una atmósfera acogedora y atemporal, que funcione tanto para una cena navideña como para una comida cotidiana.

