23 de diciembre de 2025 - 18:37

¿Qué hacer luego del brindis de Navidad?: tres actividades para pasar la noche en familia

La diversión en familia cobra protagonismo en las celebraciones de fin de año, con propuestas que garantizan risas y unión.

Estas actividades son geniales para no dejar morir el espíritu navideño.

Por Alejo Zanabria

La Navidad no solo es sinónimo de regalos y buena comida, también es el momento ideal para crear recuerdos inolvidables en familia. En Argentina, donde las reuniones suelen extenderse hasta altas horas, incorporar juegos temáticos puede transformar la noche en un verdadero espectáculo.

Cada jugador marca las figuras que aparecen y, como premio, podés entregar golosinas o pequeños regalos. Es ideal para incluir a chicos y grandes.

2. Intercambio de regalos con desafío

Este juego combina el tradicional intercambio de regalos con un componente divertido.

Cada regalo tiene asignada una consigna que el participante debe cumplir antes de abrirlo: cantar un villancico, hacer una mímica o responder preguntas sobre la Navidad. Es una manera original de romper el hielo y sumar risas a la noche.

Navidad
3. Carrera de envolturas

En esta actividad, los equipos compiten para envolver regalos en el menor tiempo posible, pero con los ojos vendados o usando solo una mano. Podés usar objetos simples, como cajas vacías o adornos, y premiar al equipo más rápido o al que haga el paquete más creativo. Es ideal para liberar la energía después de la cena.

Estos juegos no solo entretienen, también fomentan la colaboración y fortalecen los lazos familiares. Además, son fáciles de organizar y no requieren materiales complicados. La clave está en adaptar cada propuesta al número de invitados y a sus edades.

Así que esta Navidad, sumá momentos inolvidables con estas ideas. Porque, al final del día, lo más importante no son los regalos, sino la alegría y las risas compartidas con quienes más querés.

