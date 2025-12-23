Calles repletas, pero manos vacías: los mendocinos buscan precios bajos en las horas previas a la Navidad

Las calles del centro mendocino se encuentran repletas de personas que van en búsqueda de regalos para colocar debajo del arbolito. En una jornada que espera la llegada de la Navidad , donde se reflejan las compras de último momento, mendocinos y mendocinas llenaron los locales comerciales.

Diversos factores, como la falta de tiempo, el recorrido por distintos lugares en búsqueda de mejores precios o la espera de los bonos de fin de año, llevaron a muchos a postergar sus compras. "Aprovechamos a salir hoy porque antes no podía ", "Antes no tuve tiempo de escaparme", fueron algunos de los comentarios que los compradores manifestaban en los comercios.

Durante una recorrida por la zona céntrica de Mendoza, se pudo observar un gran flujo de gente recorriendo los locales, consultan comparan precios, y en muchos casos prometen volver luego para concretar la compra definitiva. A pesar de esto, los vendedores afirman que se refleja una menor cantidad de bolsas de compras en relación a la multitud que recorre los locales, lo que refleja que la especulación con los precios continúa hasta el final.

Varios locales decidieron hacer una excepción y abrieron sus puertas el domingo 21, muchos solo medio día, con el objetivo de atraer más clientes y dar posibilidades a quienes no coinciden con los horarios comerciales durante la semana.

Para aquellos que aún no terminaron de realizar sus compras, es importante que tengan en cuenta el horario en el que funcionará el comercio . Tanto el 24 como el 31 de diciembre, los locales cerrarán sus puertas a las 14:00 horas. Por su parte, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial.

Vendedores ambulantes: la opción más elegida

Puestos de juguetes, indumentaria, accesorios e incluso papel y bolsas de regalo se instalaron en puntos claves como la calle Las Heras, General Paz y Godoy Cruz. Allí, las personas acceden a alternativas más económicas o, en ciertos casos, los comerciantes buscan mayor visibilidad.

Este es el caso de Agustín quien, a pesar de trabajar en un local ubicado en la galería Las Heras, tomó la alternativa de sacar los productos a la vereda.Aunque afirma que se observa una gran cantidad de gente en estos últimos días, reconoce que "lo que se vendió hasta el momento es poco".

Respecto a la tendencia de comprar a último momento, fenómeno muy marcado este diciembre, Agustín sostiene que no se debe a la falta de tiempo de los compradores: "La gente ahora no busca apurada, sino que trata de ver quién tiene los mejores precios y los mejores productos“.

Sergio, vendedor de la calle Las Heras, por su parte comenta que han sido “días agotadores”. Asegura que hoy, tanto como ayer lunes, el centro ha estado “a full" y que las ventas han comenzado a repuntar. Sin embargo, coincide con Agustín en que el flujo de gente no es proporcional a las transacciones: "Es poco, pero la gente sigue comprando. Esperamos que mañana sea mejor", comentó.

Calzado un regalo que ganó terreno esta Navidad

Uno de los productos más buscados por el público este año es el calzado. Vendedoras de tiendas de niños y adultos confirman fenómeno: “Si tuviera que señalar el producto más vendido, diría que es el calzado, comentaron vendedores del local para niños Cositas". Esto se refleja en la gran concurrencia dentro de los locales del rubro e incluso grandes filas fuera de las zapaterías.

En este tipo de tiendas, al igual que en las de ropa, afirman que el producto suele destinarse para dos alternativas distintas: "En un 50 y 50 diría que es para ponerlo debajo del árbol o para estrenarlo en la cena del 24", comentó Bianca, vendedora de un local de indumentaria.

Desde los comercios de indumentaria y calzado afirman que, si bien su fuerte es Navidad por el factor regalo, mantienen altas expectativas para quienes buscan estrenar prendas en Año Nuevo. Por su parte, el rubro de juguetes ya espera su próximo pico de ventas para la época de Reyes.

Finalmente, los comerciantes se muestran expectantes y mantienen esperanzas puestas en las ventas del día 24, que abrirán hasta las 14 horas. "Tengo gran expectativa para mañana, espero que la plata que se invirtió se pueda recuperar", comentó un vendedor. Debido a este gran flujo de personas, muchos empleadores han tenido que recurrir a la contratación de personal de refuerzo para estas fechas.