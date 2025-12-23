Impactantes videos del fuerte temporal en el AMBA que dejó inundaciones, cortes de luz y caos

Un temporal afectó a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tras una jornada agobiante , con una temperatura que alcanzó los 34 grados de sensación térmica, al tiempo que más de 60 mil usuarios estaban sin electricidad, mientras que un sector de la Panamericana se inundó como consecuencia de las intensas precipitaciones.

Cae la temperatura en Mendoza y se esperan tormentas aisladas: así estará el tiempo en Nochebuena

Un fuerte temporal paralizó Aeroparque y dejó vuelos cancelados en la previa de Navidad

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el diluvio se registró en los barrios porteños de Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, al tiempo que afectaba el sur, norte y oeste del conurbano bonaerense.

En varias zonas hubo fuerte caída de granizo y anegamientos , motivo por el que termómetro descendió a los 22 grados y el alivio se sintió luego de un intenso día de calor.

En la intersección de la Panamericana y Avenida Márquez, en el partido de San Isidro, varios autos fueron arrastrados por la corriente y quedaron semisumergidos, en medio del temporal que se registró en esa zona. Además, el shopping Unicenter resultó uno de los lugares más perjudicados en el marco de las lluvias copiosas y sufrió filtraciones en las paredes del tercer piso.

La temperatura llegó a los 30 grados, mientras que la térmica trepó a los 34 tras la llegada del verano en el hemisferio sur. En tanto, el tiempo mejoraría con el paso de las horas aunque empeoraría durante la tarde y la noche de este miércoles 24 de diciembre con la llegada de chaparrones aislados.

El sorpresivo temporal provocó inundaciones en un shopping de zona norte



Ocurrió en el Unicenter. El centro comercial sufrió filtraciones en las paredes del tercer piso e inconvenientes en los ascensores.

El estado del servicio eléctrico

Conforme a la información del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), más de 60 mil personas no contaban con suministro eléctrico como consecuencia del calor.

Edenor señaló que 64.719 clientes se veían afectados por el inconveniente y Edesur precisó que 7.504 padecían la misma situación.

La situación en Aeroparque

Demoras y cancelaciones se registraban en el Aeroparque Jorge Newbery como consecuencia de los fuertes vientos y las precipitaciones.

El alerta activó los protocolos de seguridad aeroportuaria que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista.