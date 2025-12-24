Knight Piésold Argentina cerró el 2025 celebrando 20 años de trabajo en equipo

Con un balance positivo, la empresa reafirma su solidez tras un año exigente. La celebración de fin de año fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo colectivo y brindar por un futuro con muy buenas perspectivas.

Copas en alto. Un momento para celebrar lo logrado y brindar por todo lo que viene.

Los equipos de Ingeniería de Knight Piésold Argentina, celebrando el trabajo interdisciplinario y los desafíos superados.

El equipo de CAD, una pieza clave detrás de cada proyecto que también se sumó al festejo.

Sistema Integrado de Gestión, celebrando procesos que sostienen la calidad, la seguridad y la mejora continua.

El equipo de Recursos Humanos, acompañando a las personas y celebrando el trabajo que fortalece la cultura de la compañía.

Parte del equipo Comercial y de Marketing, celebrando el crecimiento de la marca y el vínculo con clientes y aliados.

Operaciones en campo: presencia, compromiso y celebración compartida del trabajo realizado en Cerro Negro, Cerro Moro y campañas a lo largo de todo el país.

El equipo de Medio Ambiente, acompañando la evolución de los proyectos con una mirada sustentable y de largo plazo.

El equipo de Control de Proyectos: coordinación, planificación y trabajo en equipo al servicio de cada logro alcanzado.

El equipo gerencial de Knight Piésold Argentina, responsable de la conducción estratégica y operativa de la compañía: Jorge Fernández (Administración y Finanzas), David Villegas (Operaciones), Alejandro Demonte (Gerente General), Valeria Torrens (Recursos Humanos) y Fernando González (Medio Ambiente).

El equipo de Knight Piésold Argentina reunido para celebrar 20 años de trabajo en equipo y crecimiento

Knight Piésold Argentina cierra un año especialmente significativo para la compañía. En 2025 celebró sus 20 años de presencia en el país, consolidando una trayectoria marcada por el crecimiento sostenido, la solidez técnica y el trabajo colaborativo en contextos desafiantes.

Un año de adaptación y fortaleza El año presentó escenarios complejos que exigieron adaptación, foco y capacidad de respuesta. En ese camino, el equipo volvió a demostrar la fortaleza que caracteriza a Knight Piésold: una organización que se apoya en el conocimiento, la experiencia y el compromiso de sus profesionales para seguir generando valor en cada proyecto. El cierre del año encuentra a la compañía con muy buenas perspectivas de cara a 2026.

Con oficinas en San Juan, Mendoza y Santa Cruz, Knight Piésold Argentina desarrolla proyectos a lo largo y ancho del país y mantiene una participación activa en iniciativas en el exterior, reafirmando su posicionamiento tanto a nivel local como internacional.

Celebración y balance del equipo Como parte de este balance positivo, el viernes 19 gran parte del equipo se reunió para celebrar los logros alcanzados y brindar por lo que viene. Fue una noche distendida, marcada por la camaradería, el encuentro entre colegas y un clima de celebración compartida.

Durante el brindis, Alejandro Demonte, Gerente General de Knight Piésold Argentina, destacó el valor del trabajo colectivo:

“Este año fue especial por muchos motivos. Cumplimos 20 años en Argentina y atravesamos desafíos que supimos superar en equipo, con profesionalismo y compromiso. Esa solidez es la que nos permite cerrar el año con confianza y proyectar el futuro con optimismo”. Presencia federal y compromiso humano Knight Piésold Argentina opera con un equipo de más de 250 profesionales distribuidos entre oficinas y proyectos en ejecución. En ese sentido, Demonte resaltó el rol estratégico del trabajo en campo: “Hay personas que no pudieron estar presentes en esta celebración, pero su trabajo es fundamental para nuestros resultados. El esfuerzo que realizan en cada proyecto es una parte esencial de lo que somos como compañía”. El encuentro también permitió visibilizar el aporte de colaboradores que marcan la diferencia en el trabajo cotidiano. Valeria Torrens, Gerente de Recursos Humanos, expresó: “Son las personas las que le dan sentido a nuestros valores y los transforman en acciones concretas”. Dos décadas de trayectoria Desde sus inicios con una pequeña oficina en la calle 25 de mayo oeste (San Juan) y habiendo transcurrido dos décadas, la empresa continúa consolidándose como una de las consultoras más relevantes del sector, con una mirada estratégica puesta en el largo plazo y un compromiso sostenido con el desarrollo minero responsable. Con un balance positivo, un equipo fortalecido y nuevos desafíos por delante, la compañía se prepara para encarar el 2026 con una base sólida y una visión clara de crecimiento. ¡No te pierdas la galería de fotos del festejo!