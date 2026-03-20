Martín Masiello llega a Mendoza con un show internacional que ya conquista al mundo

Martín Masiello , uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional, desembarca en Mendoza con un espectáculo que promete emocionar al público local. Con una carrera consolidada en escenarios de todo el mundo, el cantante vuelve a la Argentina luego de una extensa gira por Asia y Australia.

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Su historia con la música comenzó a una edad temprana. A los 12 años , ya se destacaba en el Teatro Colón de Mar del Plata , donde dio sus primeros pasos acompañado por su abuelo, el barítono Marcelo Appugliese . Desde entonces, su talento no dejó de crecer.

A los 21 años , Masiello inició su carrera internacional, llevando su voz a escenarios de Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia , donde logró consolidarse como un verdadero embajador de la música argentina .

En cada presentación, el artista construye un puente entre culturas. Su repertorio incluye tangos, música española y canzonettas napolitanas , siempre con un fuerte vínculo con sus raíces.

En esta nueva etapa, Masiello propone un recorrido musical que atraviesa distintas épocas y estilos, interpretando obras de grandes compositores. Entre ellas se destaca “Ilusión de Amor” , una pieza compuesta hace un siglo por su tataratío, Sixto José Almeyda , que suma un componente emocional y familiar al espectáculo.

Un regreso esperado

Luego de siete años de trayectoria internacional ininterrumpida, el cantante regresó a la Argentina en 2024 con una serie de presentaciones que resultaron un éxito rotundo, agotando funciones en distintas ciudades.

Ahora, tras su paso por el exterior, vuelve a subirse a los escenarios del país con una propuesta renovada, que reafirma su versatilidad artística y potencia vocal.

Mendoza, una parada clave

La presentación en Mendoza será una oportunidad única para disfrutar en vivo de un artista que triunfa en los principales escenarios del mundo. El show tendrá lugar en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, en el marco de su gira nacional.

Masiello no solo interpreta canciones: narra historias a través de su voz, conectando con el público desde la emoción y la identidad cultural.

Ficha

Artista: Martín Masiello

Lugar: Cine Teatro Plaza, Godoy Cruz

Fecha: 16 de abril

Hora: 21:30 hs

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