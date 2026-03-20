Top Gloss se convierte en el primer taller certificado Eco Glasurit de Mendoza

El taller automotriz Top Gloss , especializado en chapería y pintura automotriz en Godoy Cruz, Mendoza, fue certificado por Glasurit como el primer taller Eco Glasurit de la provincia , un reconocimiento que distingue a los establecimientos que trabajan con procesos ecoeficientes, altos estándares técnicos y un compromiso concreto con la sostenibilidad ambiental en el repintado automotriz.

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Se reconoce a los talleres que implementan sistemas de repintado base agua , optimizan sus procesos productivos y gestionan responsablemente sus recursos, logrando una reducción significativa de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y una menor huella de carbono en el proceso de reparación automotriz.

La certificación fue otorgada luego de una evaluación técnica realizada por especialistas de la marca , quienes visitaron el taller para analizar los procesos de trabajo, el equipamiento y las prácticas sustentables implementadas. Durante la visita, Cristian Guzmán, representante de Glasurit, destacó el compromiso del equipo de Top Gloss y felicitó al taller por compartir los mismos principios que impulsa la marca en materia de calidad y sostenibilidad.

Por otro lado, desde Glasurit también remarcaron que la certificación forma parte de una estrategia global orientada a impulsar procesos más sustentables dentro del sector automotriz .

“Para nosotros, la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente son pilares clave en la construcción del futuro del repintado automotriz. A través del programa EcoGlasurit, reconocemos a aquellos talleres que integran prácticas más eficientes y responsables en sus procesos…”, expresó Martin Hugo Farinazzo , Gerente de Ventas Glasurit Argentina.

Tecnología, eficiencia y cuidado ambiental

En Top Gloss se trabaja con cabina de pintura presurizada, sistema de igualación digital de color y pintura base agua, además de incorporar diversas prácticas orientadas a la eficiencia energética y el cuidado ambiental, como:

Generación de energía solar

Reutilización y control del agua

Digitalización de la gestión interna para reducir el uso de papel

Además de su trabajo de pintura automotriz, el taller ofrece:

Chapería y reparación de carrocería

Desabollado sin pintura

Detailing profesional

Limpieza de tapizados

Polarizado

Restauración de ópticas y faros

Una apuesta a la sustentabilidad

Para Antonio Rodríguez, uno de los socios del taller, la certificación representa un reconocimiento al trabajo diario del equipo y a las decisiones tomadas en materia ambiental.

“Es un gran reconocimiento a todo lo que hacemos día a día y a las acciones que llevamos adelante pensando en lo sostenible”, expresó.

Con esta certificación, Top Gloss se posiciona como un referente en innovación y sostenibilidad dentro del sector automotriz de Mendoza, marcando un precedente en la forma de concebir la reparación y el repintado automotriz en la región.

Datos útiles

Dirección: Perito Moreno 978, Godoy Cruz

Horarios: lunes a viernes de 9 a 18 h

WhatsApp: 2613877772

Web: www.topgloss.net

Instagram: https://www.instagram.com/topgloss.mendoza

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Sobre Glasurit

Bajo la marca Glasurit®, BASF Coatings comercializa una amplia gama de sistemas de pintura para repintado automotriz, con foco en líneas ecoeficientes a base de agua y pinturas con alto contenido de sólidos.

Estos sistemas permiten cumplir con los requisitos de reducción de solventes a nivel global, manteniendo altos estándares de calidad, apariencia y durabilidad.

Además, la marca ofrece servicios y soluciones para mejorar la competitividad de los talleres, siendo elegida por su experiencia en color por los principales fabricantes de automóviles del mundo.

https://www.instagram.com/glasurit.latam/