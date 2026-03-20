20 de marzo de 2026 - 00:00

Top Gloss se convierte en el primer taller certificado Eco Glasurit de Mendoza

El reconocimiento destaca la incorporación de procesos ecoeficientes, tecnología de última generación y un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental en el repintado automotriz.

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Por Redacción

Un reconocimiento a la innovación y la sostenibilidad en el repintado automotriz

El taller automotriz Top Gloss, especializado en chapería y pintura automotriz en Godoy Cruz, Mendoza, fue certificado por Glasurit como el primer taller Eco Glasurit de la provincia, un reconocimiento que distingue a los establecimientos que trabajan con procesos ecoeficientes, altos estándares técnicos y un compromiso concreto con la sostenibilidad ambiental en el repintado automotriz.

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Se reconoce a los talleres que implementan sistemas de repintado base agua, optimizan sus procesos productivos y gestionan responsablemente sus recursos, logrando una reducción significativa de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y una menor huella de carbono en el proceso de reparación automotriz.

Evaluación técnica y respaldo internacional

La certificación fue otorgada luego de una evaluación técnica realizada por especialistas de la marca, quienes visitaron el taller para analizar los procesos de trabajo, el equipamiento y las prácticas sustentables implementadas. Durante la visita, Cristian Guzmán, representante de Glasurit, destacó el compromiso del equipo de Top Gloss y felicitó al taller por compartir los mismos principios que impulsa la marca en materia de calidad y sostenibilidad.

Por otro lado, desde Glasurit también remarcaron que la certificación forma parte de una estrategia global orientada a impulsar procesos más sustentables dentro del sector automotriz.

“Para nosotros, la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente son pilares clave en la construcción del futuro del repintado automotriz. A través del programa EcoGlasurit, reconocemos a aquellos talleres que integran prácticas más eficientes y responsables en sus procesos…”, expresó Martin Hugo Farinazzo, Gerente de Ventas Glasurit Argentina.

Tecnología, eficiencia y cuidado ambiental

En Top Gloss se trabaja con cabina de pintura presurizada, sistema de igualación digital de color y pintura base agua, además de incorporar diversas prácticas orientadas a la eficiencia energética y el cuidado ambiental, como:

  • Generación de energía solar

  • Reutilización y control del agua

  • Digitalización de la gestión interna para reducir el uso de papel

Además de su trabajo de pintura automotriz, el taller ofrece:

  • Chapería y reparación de carrocería

  • Desabollado sin pintura

  • Detailing profesional

  • Limpieza de tapizados

  • Polarizado

  • Restauración de ópticas y faros

Una apuesta a la sustentabilidad

Para Antonio Rodríguez, uno de los socios del taller, la certificación representa un reconocimiento al trabajo diario del equipo y a las decisiones tomadas en materia ambiental.

“Es un gran reconocimiento a todo lo que hacemos día a día y a las acciones que llevamos adelante pensando en lo sostenible”, expresó.

Con esta certificación, Top Gloss se posiciona como un referente en innovación y sostenibilidad dentro del sector automotriz de Mendoza, marcando un precedente en la forma de concebir la reparación y el repintado automotriz en la región.

Datos útiles

Dirección: Perito Moreno 978, Godoy Cruz

Horarios: lunes a viernes de 9 a 18 h

WhatsApp: 2613877772

Web: www.topgloss.net

Instagram: https://www.instagram.com/topgloss.mendoza

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Sobre Glasurit

Bajo la marca Glasurit®, BASF Coatings comercializa una amplia gama de sistemas de pintura para repintado automotriz, con foco en líneas ecoeficientes a base de agua y pinturas con alto contenido de sólidos.

Estos sistemas permiten cumplir con los requisitos de reducción de solventes a nivel global, manteniendo altos estándares de calidad, apariencia y durabilidad.

Además, la marca ofrece servicios y soluciones para mejorar la competitividad de los talleres, siendo elegida por su experiencia en color por los principales fabricantes de automóviles del mundo.

https://www.instagram.com/glasurit.latam/

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