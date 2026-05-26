Cuáles son las patentes argentinas prohibidas y las combinaciones que generan polémica en el país

Las patentes argentinas generan curiosidad desde hace décadas por las combinaciones de letras que, muchas veces por azar, forman palabras llamativas, siglas polémicas o términos difíciles de pasar desapercibidos. Aunque muchas personas creen que algunas chapas están prohibidas o “censuradas”, la realidad es diferente: en Argentina el sistema funciona de manera automática y sin posibilidad de elección personal.

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La explicación oficial proviene de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor, organismo que regula el sistema y establece que la asignación de dominios se realiza de forma correlativa y automática.

Durante años, especialmente con el sistema antiguo de tres letras y tres números, aparecieron combinaciones que rápidamente se hicieron virales. Algunas de las más comentadas fueron “GIL”, “FEA”, “BOB” o “GAY”.

Con el nuevo formato Mercosur, compuesto por dos letras, tres números y dos letras, también comenzaron a verse secuencias como “HOLA”, “MALA” o “PAPA”.

Estas patentes suelen generar repercusión en redes sociales porque forman palabras fáciles de leer o interpretar visualmente.

¿Existen patentes prohibidas en Argentina?

A diferencia de otros países, en Argentina no existe un listado público de palabras vetadas dentro del sistema de patentes argentinas.

La normativa de la DNRPA aclara que las combinaciones no son evaluadas según su significado lingüístico, político o cultural. El objetivo es evitar discrecionalidad y garantizar igualdad en la asignación.

Por eso, las secuencias aparecen únicamente como resultado estadístico de millones de combinaciones automáticas.

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El mito de las patentes “especiales”

Otro fenómeno frecuente ocurre cuando una chapa parece coincidir con el dueño o el vehículo. Por ejemplo, dominios relacionados con números famosos como “007” o siglas vinculadas a clubes de fútbol.

Sin embargo, las autoridades insisten en que se trata simplemente de coincidencias generadas por el sistema automático.

El azar detrás de las chapas más virales

Las patentes argentinas se transformaron en parte de la cultura popular porque mezclan casualidad, humor y viralidad. Aunque algunas generen incomodidad o risas, todas tienen algo en común: fueron asignadas por un mecanismo neutral que no interpreta significados.

Detrás de cada combinación curiosa no hay mensajes ocultos ni privilegios. Solo una enorme cadena de letras y números donde el azar hace el resto.