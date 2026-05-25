Qué le pasa a tu cuerpo si comes papas todos los días

Durante años, las papas cargaron con la fama de ser un alimento “que engorda el cuerpo” , principalmente por su contenido de carbohidratos. Sin embargo, distintos especialistas comenzaron a desmontar ese mito y hoy algunos nutricionistas consideran que este tubérculo puede formar parte de una alimentación equilibrada cuando se consume en cantidades adecuadas y con preparaciones saludables.

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De hecho, el Centro Estatal de Investigación Agrícola de Baviera (LfL) señaló que las papas se encuentran entre los alimentos básicos más saludables. Esto se debe a que no solo aportan energía, sino también vitaminas, minerales, fibra y proteínas vegetales que cumplen funciones importantes dentro del cuerpo.

El consumo de papas a diario impacta en la energía, la saciedad, la salud intestinal y el metabolismo.

Aunque suelen relacionarse únicamente con los carbohidratos, las papas poseen una composición nutricional mucho más completa. Aproximadamente el 75% de su contenido es agua y apenas contienen un 0,1% de grasa, por lo que tienen menos calorías de las que muchas personas imaginan.

Según datos nutricionales, 100 gramos de papa hervida aportan alrededor de 70 kilocalorías, una cifra inferior a otros alimentos habituales como arroz, pasta o pan. Además, contienen almidón resistente, un tipo de carbohidrato que el cuerpo no digiere por completo y que funciona de manera similar a la fibra alimentaria.

Ese componente ayuda a generar mayor sensación de saciedad, favorece el funcionamiento intestinal y alimenta bacterias beneficiosas del intestino grueso. Gracias a esto, muchas personas sienten menos hambre durante más tiempo luego de consumir papas cocidas o al horno.

Además, las papas contienen:

Vitamina C.

Vitaminas del grupo B.

del grupo Potasio.

Magnesio.

Fósforo.

Calcio.

Proteínas vegetales con aminoácidos esenciales.

Qué consecuencias puede tener comer papas todos los días

Consumir papas de manera diaria puede tener distintos efectos según la cantidad ingerida y, sobre todo, el método de cocción utilizado. No es lo mismo una papa hervida que una porción frecuente de papas fritas o snacks ultraprocesados.

Beneficios que puede aportar este hábito

Ayudan a sentirse satisfecho durante más tiempo.

durante más tiempo. Aportan energía para músculos y cerebro.

y Favorecen la salud intestinal gracias al almidón resistente.

gracias al almidón resistente. Permiten una alimentación económica y accesible.

y Poseen una huella ambiental relativamente baja comparada con otros cultivos.

Incluso un estudio realizado en Noruega durante 2024 observó que las personas que consumían al menos dos papas al día presentaban una tasa de mortalidad más baja durante las décadas siguientes, aunque los investigadores aclaran que esto también depende del estilo de vida general.

consumo de papas todos los días El exceso de frituras y productos ultraprocesados puede transformar este alimento en una opción menos favorable para la salud. WEB

Los riesgos que deben tenerse en cuenta al consumirlas en exceso

A pesar de sus beneficios, los especialistas también advierten sobre algunos aspectos importantes relacionados con el consumo diario de papas, especialmente cuando predominan las versiones fritas o ultraprocesadas.

Uno de los principales problemas aparece con las papas fritas industriales o snacks, que pueden contener acrilamida, una sustancia potencialmente perjudicial cuando se genera en cocciones a temperaturas muy altas.

Además, algunos estudios asociaron el consumo frecuente de papas fritas con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Según investigaciones recientes, tres porciones semanales de frituras podrían incrementar considerablemente ese riesgo metabólico.

También existen otras cuestiones a considerar:

Algunas papas convencionales pueden contener residuos de pesticidas.

Determinados productos reciben inhibidores químicos para evitar brotes.

para evitar brotes. Las papas verdes o brotadas poseen solanina, una sustancia tóxica que puede provocar molestias digestivas y dolores de cabeza.

Por ese motivo, los expertos recomiendan:

Elegir papas frescas y en buen estado. Evitar las partes verdes o germinadas. Priorizar versiones hervidas, al vapor u horneadas. Moderar el consumo de frituras.

Cómo consumir papas de forma más saludable

Para aprovechar mejor sus beneficios nutricionales, muchos especialistas recomiendan prepararlas de formas simples y evitar agregar exceso de grasas o sal.

Opciones recomendadas

Papas hervidas con piel.

con piel. Papas al horno con aceite moderado.

con aceite moderado. Puré casero sin exceso de manteca.

sin exceso de manteca. Ensaladas frías de papa.

de papa. Tortillas horneadas.

consumo de papas todos los días WEB

Las papas continúan siendo uno de los alimentos más consumidos del mundo por su bajo costo, su practicidad y su capacidad para generar saciedad.