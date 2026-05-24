24 de mayo de 2026 - 15:35

Comer frutos secos todos los días: estas son las consecuencias para la psique y el cuerpo

Los frutos secos pueden influir en el corazón, la memoria, el apetito y hasta en el estado de ánimo si se consume en cantidades adecuadas diariamente.

La clave está en elegir las variedades correctas de frutos secos y respetar las porciones recomendadas.

La clave está en elegir las variedades correctas de frutos secos y respetar las porciones recomendadas.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Incorporar frutos secos a la alimentación diaria es una de las recomendaciones más repetidas para la nutrición y el bienestar. Aunque durante años fueron evitados por su contenido calórico, hoy se sabe que consumir pequeñas cantidades puede aportar grasas saludables, proteínas, antioxidantes y fibra capaces de beneficiar tanto al cuerpo como a la salud mental.

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Nueces, almendras, avellanas y pistachos concentran nutrientes que ayudan al funcionamiento del organismo y generan una sensación de saciedad que puede reducir el consumo excesivo de otros alimentos. Además, investigaciones recientes vinculan su consumo frecuente con mejoras en la función cerebral y en la salud cardiovascular.

consumo de frutos secos
El exceso puede traer consecuencias si no se controla la cantidad diaria.

El exceso puede traer consecuencias si no se controla la cantidad diaria.

Cómo impactan los frutos secos en la memoria y el bienestar mental

Además de sus efectos físicos, las investigaciones de The Nutrition Source relacionan el consumo regular de frutos secos con mejoras cognitivas y emocionales. Esto se debe a la presencia de vitamina E, magnesio, antioxidantes y grasas saludables que participan en el funcionamiento cerebral.

Todos estos nutrientes ayudan a proteger las neuronas del estrés oxidativo y favorecen la comunicación entre células nerviosas. Por eso, es indispensable incluir frutos secos de forma habitual porque podría colaborar en la preservación de la memoria y ralentizar ciertos procesos de deterioro cognitivo asociados con la edad.

  • El magnesio presente en almendras y avellanas también cumple un papel importante en el sistema nervioso, ayudando a reducir el cansancio y favoreciendo el equilibrio emocional.
  • Además, la energía sostenida que aportan evita subidas y bajadas bruscas de azúcar en sangre.
consumo de frutos secos
Los especialistas aconsejan optar por frutos secos crudos o tostados.

Los especialistas aconsejan optar por frutos secos crudos o tostados.

Cuál es la cantidad recomendada y qué precauciones deben tenerse

  • Aunque son alimentos saludables, los frutos secos poseen una alta densidad calórica. Por ese motivo, los especialistas recomiendan controlar las porciones y limitar el consumo a unos 20 o 30 gramos diarios, equivalente a un puñado pequeño.
  • Superar esa cantidad de manera frecuente puede provocar pesadez digestiva o favorecer un exceso de calorías dentro de la dieta diaria. Además, se aconseja variar las opciones para obtener un perfil más amplio de nutrientes: nueces, pistachos, almendras y avellanas aportan beneficios diferentes.
consumo de frutos secos

Consumidos con moderación y dentro de una alimentación equilibrada, los frutos secos pueden convertirse en una ayuda importante para la salud física y mental. Ayudan a proteger el corazón, favorecen la digestión, mejoran la saciedad y aportan nutrientes clave para el funcionamiento cerebral.

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