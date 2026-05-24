Comer frutos secos todos los días: estas son las consecuencias para la psique y el cuerpo

Los frutos secos pueden influir en el corazón, la memoria, el apetito y hasta en el estado de ánimo si se consume en cantidades adecuadas diariamente.

La clave está en elegir las variedades correctas de frutos secos y respetar las porciones recomendadas.

Incorporar frutos secos a la alimentación diaria es una de las recomendaciones más repetidas para la nutrición y el bienestar. Aunque durante años fueron evitados por su contenido calórico, hoy se sabe que consumir pequeñas cantidades puede aportar grasas saludables, proteínas, antioxidantes y fibra capaces de beneficiar tanto al cuerpo como a la salud mental.

Nueces, almendras, avellanas y pistachos concentran nutrientes que ayudan al funcionamiento del organismo y generan una sensación de saciedad que puede reducir el consumo excesivo de otros alimentos. Además, investigaciones recientes vinculan su consumo frecuente con mejoras en la función cerebral y en la salud cardiovascular.

consumo de frutos secos El exceso puede traer consecuencias si no se controla la cantidad diaria. WEB Cómo impactan los frutos secos en la memoria y el bienestar mental Además de sus efectos físicos, las investigaciones de The Nutrition Source relacionan el consumo regular de frutos secos con mejoras cognitivas y emocionales. Esto se debe a la presencia de vitamina E, magnesio, antioxidantes y grasas saludables que participan en el funcionamiento cerebral.

Todos estos nutrientes ayudan a proteger las neuronas del estrés oxidativo y favorecen la comunicación entre células nerviosas. Por eso, es indispensable incluir frutos secos de forma habitual porque podría colaborar en la preservación de la memoria y ralentizar ciertos procesos de deterioro cognitivo asociados con la edad.