21 de mayo de 2026 - 23:06

Caminata 6-6-6: la rutina que combina ejercicios simples de bajo impacto y quema grasa corporal

La tendencia simple de ejercicio viral promete ayudar a bajar de peso, tonificar piernas y reducir el estrés con apenas una hora diaria con el método 6-6-6.

La caminata con rutina de ejercicio es fundamental para obtener resultados visibles.

La caminata con rutina de ejercicio es fundamental para obtener resultados visibles.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Mover el cuerpo todos los días suele convertirse en un desafío para quienes tienen poco tiempo o sienten rechazo por las rutinas intensas. Sin embargo, en medio del auge de los ejercicios simples y sostenibles, apareció un método que ganó popularidad por su facilidad y por los cambios físicos que promete generar en pocas semanas.

Leé además

las personas mas amables siempre usan estas 5 frases: sirven para animar a otros y aumentar su felicidad

Las personas más amables siempre usan estas 5 frases: sirven para animar a otros y aumentar su felicidad

Por Andrés Aguilera
La piel del cuello suele ser especialmente sensible.

Cómo lavar y cuidar la piel del cuello con vinagre: por qué especialistas recomiendan hacerlo de noche

Por Lucas Vasquez

La caminata 6-6-6, al principio, parece una caminata común pero el sistema esconde una estructura específica que busca activar el metabolismo, favorecer la quema de grasa y mejorar el bienestar general. Lo llamativo es que el número 6 aparece en cada parte de la rutina y tendría relación directa con la eficacia del método.

caminata
El método 6-6-6 no exige gimnasio ni entrenamientos extremos.

El método 6-6-6 no exige gimnasio ni entrenamientos extremos.

Cómo funciona la caminata 6-6-6 y cuál es el secreto detrás del número

La rutina 6-6-6 se basa en una fórmula sencilla, pero organizada estratégicamente.

La propuesta consiste en realizar:

  • Una caminata de 60 minutos.
  • Incorporando 6 minutos de calentamiento antes de empezar y otros 6 minutos de enfriamiento al terminar.
  • Además, suele recomendarse practicarla a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, idealmente seis veces por semana.

El objetivo no es caminar lentamente, sino mantener un ritmo moderado y constante, cercano a los 5 o 6 kilómetros por hora. De esta manera, el cuerpo entra en una dinámica aeróbica sostenida que ayuda a quemar calorías y activar la circulación sin generar un impacto agresivo sobre las articulaciones.

  1. Los especialistas de Healthline remarcan que el calentamiento previo cumple una función clave porque permite que la frecuencia cardíaca aumente de forma gradual y que músculos y tendones se preparen correctamente para el esfuerzo.
  2. En paralelo, el enfriamiento posterior ayuda a relajar el cuerpo y disminuir progresivamente el ritmo cardíaco, reduciendo molestias o tensiones musculares.

Otro aspecto que impulsó la popularidad de esta caminata es su versatilidad

Puede realizarse en plazas, parques, cintas caminadoras o calles urbanas, y también admite variantes como sumar pendientes suaves, alternar velocidades o incorporar pequeñas pesas en brazos y tobillos para aumentar la intensidad.

caminata
Es una alternativa para mejorar el estado físico sin esfuerzo adicional.

Es una alternativa para mejorar el estado físico sin esfuerzo adicional.

Los beneficios físicos y mentales que explican por qué cada vez más personas la practican

La caminata 6-6-6 no solo apunta a la pérdida de peso. Su combinación de movimiento constante y actividad aeróbica moderada también puede contribuir al fortalecimiento de piernas, glúteos y abdomen inferior. Al sostener el esfuerzo durante una hora, el organismo incrementa el gasto energético y favorece el uso de grasa como fuente de combustible.

A nivel metabólico, caminar diariamente ayuda a controlar mejor los niveles de azúcar en sangre y puede colaborar en la reducción de triglicéridos y acumulación de grasa corporal. Por tratarse de un ejercicio de bajo impacto, también resulta más amigable para personas que buscan evitar lesiones o molestias articulares.

Los beneficios no terminan en lo físico

Esta rutina funciona como una herramienta para aliviar el estrés y despejar la mente. Caminar a un ritmo constante favorece la relajación, ayuda a disminuir la ansiedad y mejora la sensación de bienestar general.

  1. Respecto al horario ideal, la rutina ofrece dos posibilidades. Quienes la realizan por la mañana sostienen que aporta energía y activa el metabolismo desde temprano.
  2. En cambio, quienes eligen el horario vespertino aseguran que ayuda a liberar tensiones acumuladas durante el día y favorece un descanso más profundo por la noche.
caminata

La popularidad de la caminata 6-6-6 refleja un cambio en la forma de entender el ejercicio físico y practicarla es bastante simple.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 17 al 24 de mayo

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 17 al 24 de mayo

Por Ignacio Alvarado
como no perder el habito de hacer ejercicio durante el otono: los 7 tips de expertos para mayores de 60 anos

Cómo no perder el hábito de hacer ejercicio durante el otoño: los 7 tips de expertos para mayores de 60 años

cuantos segundos debe durar la plancha lateral para fortalecer abdomen, cintura y hombros

Cuántos segundos debe durar la plancha lateral para fortalecer abdomen, cintura y hombros

el ejercicio furor entre las personas mayores de 55 anos para este invierno

El ejercicio furor entre las personas mayores de 55 años para este invierno