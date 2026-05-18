18 de mayo de 2026 - 19:00

Cuántos segundos debe durar la plancha lateral para fortalecer abdomen, cintura y hombros

Gimnasio. No se trata de aguantar hasta temblar: el tiempo correcto depende del nivel y de mantener la postura sin perder alineación.

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Por Andrés Aguilera

La plancha lateral es uno de los ejercicios más efectivos para trabajar abdomen, cintura y hombros, pero su resultado no depende de sostenerla durante minutos. Para la mayoría de las personas, el objetivo inicial está entre 6 y 30 segundos por lado, siempre con buena técnica.

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El dato importante es que la calidad pesa más que el tiempo. Una plancha lateral corta, firme y bien alineada sirve más que una larga con la cadera caída o el hombro mal apoyado.

El tiempo recomendado para empezar

MyHealth Alberta recomienda, para una plancha lateral principiante, sostener la posición unos 6 segundos y avanzar progresivamente hasta cerca de 30 segundos por lado.

NASM, una organización especializada en entrenamiento, plantea una referencia similar para personas con más control: empezar con bloques de 20 a 30 segundos y progresar hacia 45 o 60 segundos cuando la fuerza lateral mejore.

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En términos prácticos, un buen punto de partida es hacer 3 repeticiones por lado de 10 a 20 segundos. Si la postura se mantiene sólida, se puede avanzar de a poco.

Qué músculos trabaja realmente

La plancha lateral activa especialmente los oblicuos, que forman parte de la zona media y ayudan a estabilizar el tronco.

También exige trabajo del hombro de apoyo, glúteos, cadera y músculos profundos que colaboran en la estabilidad de la columna.

Por eso puede sentirse en más zonas de las esperadas. No es solo un ejercicio de abdomen: es un ejercicio de control corporal completo.

Cómo saber si ya hay que frenar

La señal más clara es la pérdida de forma. Si la cadera cae, el cuerpo rota hacia adelante o hacia atrás, el hombro se hunde o se corta la respiración, el ejercicio ya dejó de hacerse bien.

También conviene frenar si aparece dolor agudo en hombro, cuello, muñeca o espalda baja. El esfuerzo muscular es normal; el dolor punzante no.

Una forma más segura de progresar es sumar series cortas, no alargar una sola repetición hasta el agotamiento.

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