18 de mayo de 2026 - 13:50

Cuántos segundos hay que sostener el puente de glúteos para fortalecer abdomen, glúteos y espalda baja

El secreto no está en levantar más alto, sino en sostener arriba con glúteos y abdomen activos sin arquear la espalda.

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Por Andrés Aguilera

El puente de glúteos parece simple, pero puede fortalecer abdomen, glúteos y espalda baja si se hace con control. En una repetición común, alcanza con sostener arriba 1 a 3 segundos; si se busca una versión isométrica, el rango puede ir de 3 a 30 segundos, según el nivel.

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La clave no es aguantar por orgullo. Si la espalda baja empieza a trabajar más que los glúteos, el ejercicio pierde eficacia y aumenta el riesgo de molestia lumbar.

Cuánto tiempo conviene sostenerlo

Cleveland Clinic incluye el puente de glúteos entre los ejercicios isométricos útiles para trabajar fuerza. Para principiantes, sugiere sostener ejercicios isométricos entre 3 y 10 segundos, y avanzar gradualmente si el cuerpo lo tolera.

En una rutina tradicional, el puente suele hacerse por repeticiones: subir, apretar glúteos arriba durante 1 o 2 segundos y bajar lento.

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Para una persona que recién empieza, una guía práctica puede ser hacer 2 o 3 series de 10 repeticiones, con una pausa breve arriba en cada una.

Cómo hacerlo sin cargar la cintura

La posición inicial es boca arriba, con rodillas flexionadas, pies apoyados en el piso y separados al ancho de caderas.

Antes de subir, conviene activar el abdomen y empujar el piso con los talones. La cadera se eleva hasta formar una línea desde rodillas hasta hombros, sin arquear de más.

  • Subí controlado: no hagas impulso con la espalda.
  • Apretá glúteos arriba: sostené 1 a 3 segundos.
  • Bajá lento: evitá caer de golpe.
  • Respirá normal: no bloquees el aire.

Cuándo pasar a una versión más difícil

Si 10 o 12 repeticiones salen limpias, sin molestia lumbar y con buena activación de glúteos, se puede progresar.

Las variantes incluyen sostener más segundos arriba, usar una banda elástica, hacer el puente a una pierna o sumar peso sobre la cadera.

El avance debe ser gradual. Si al aumentar dificultad aparece dolor en la espalda baja, conviene volver a la versión básica y corregir la técnica.

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