18 de mayo de 2026 - 12:52

Cuál es la función oculta del maple de huevos que estás desaprovechando cada vez que abrís la heladera

Contrario a la costumbre de tirar el envase, la base de la tapa del cartón tiene hendiduras diseñadas para sostener de forma segura los huevos del lote anterior.

Maple de huevos: esta es su función oculta.

Maple de huevos: esta es su función oculta.

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Por Sofía Serelli

El precio de los huevos superó los 4,50 dólares por docena en mayo de 2026, convirtiendo cada unidad en un insumo crítico para el presupuesto familiar. Ante este escenario, especialistas en seguridad alimentaria revelaron que la tapa del cartón posee una función estructural ignorada: cavidades que permiten organizar el stock viejo de forma segura.

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La mayoría de los consumidores desecha el envase original o traslada los huevos a los estantes de la puerta del refrigerador al llegar del supermercado. Este hábito, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), expone al producto a fluctuaciones térmicas de hasta cinco grados cada vez que se abre la unidad. La cáscara, compuesta por miles de poros microscópicos, permite un intercambio constante de gases que facilita la absorción de olores de otros alimentos cercanos.

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Qué pasa si no guardás los huevos en su cartón original

Un estudio técnico de 2023 demostró que los huevos almacenados cerca de pescado crudo absorbieron el sabor en apenas 48 horas cuando no estaban protegidos por el cartón. La solución para evitar roturas accidentales y contaminación cruzada reside en un gesto de cinco segundos: dar la vuelta a la caja nueva. Al invertir el envase, la parte inferior de la tapa de celulosa moldeada revela celdas poco profundas que actúan como estabilizadores para los huevos remanentes de la compra anterior.

Este diseño permite que los huevos más viejos queden a la vista en la parte superior, asegurando que se consuman primero. El uso del cartón original es, además, la única forma de conservar los códigos de planta y sellos de fecha necesarios durante una retirada de productos por contaminación. En brotes recientes de salmonela, quienes descartaron el envase no tuvieron forma de verificar si sus existencias pertenecían a los lotes afectados.

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Dónde y cómo ubicar el maple en la heladera para conservar mejor los huevos

El material del envase, ya sea pulpa moldeada o plástico, sujeta el huevo mediante fricción contra el vidrio del estante interior. El USDA recomienda ubicar esta estructura en el fondo del refrigerador, donde el aire frío es más estable y se mantiene por debajo de los 40 grados Fahrenheit, límite crítico para evitar la multiplicación de la Salmonella enteritidis. Este ajuste logístico no requiere inversión, sino simplemente aprovechar la ingeniería del empaque que ya se encuentra en el hogar.

La integración de este truco en la rutina de compra transforma el material inerte en una señal visual. Al colocar los huevos sueltos en las hendiduras superiores, se evita que rueden detrás de otros recipientes y se pierdan hasta caducar. Una vez finalizado el consumo, el cartón de celulosa ofrece una segunda vida como semillero biodegradable para hierbas aromáticas o como absorbente de humedad en contenedores de compostaje.

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