26 de mayo de 2026 - 12:02

Autos 0km: en abril cayó 14% la venta con créditos

La venta de autos 0km cayó en abril de la mano de operaciones con créditos de distinto tipo. Así lo informó ACARA.

Autos 0km: estos son los 10 modelos más vendidos
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El financiamiento automotor mostró señales de desaceleración en abril según informó la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA). El mercado de autos 0km continuó concentrando la mayor parte de las operaciones prendarias en contraposición con los usados

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Según el informe de financiamiento del sector en abril se inscribieron 30.954 prendas en total, en un escenario marcado por diferencias entre los distintos canales de comercialización y otorgamiento de créditos. Del total de garantías de prendas registradas, el 72% correspondió a unidades nuevas, mientras que el 28% restante se vinculó con vehículos usados.

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En números absolutos, el financiamiento destinado a 0km alcanzó las 21.945 prendas, lo que representa una variación mensual del -5,2% respecto a marzo. En la comparación interanual, también se produjo un ajuste interanual del -14,5% frente a abril de 2025. A pesar de la retracción, el nivel de actividad mantuvo una penetración del 46% sobre el total de patentamientos registrados durante abril.

En cuanto a los actores que lideran el financiamiento automotor en lo que va del año, las Terminales de Ahorro y las Financieras de Marca concentraron la mayor participación del mercado, con un 43% cada una de las operaciones prendarias. Más atrás se ubican las entidades bancarias, que reúnen el 12% del total del segmento.

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Por otro lado, ACARA y ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores) participaron, junto a organismos de 18 países en la firma de la Declaración de Quito, que busca bajar impuestos, eliminar aranceles y acelerar la renovación de flotas con autos más limpios en el continente, como parte de los acuerdos alcanzados durante el Congreso Latinoamericano Automotriz (CLAM) 2026, celebrado en Quito, Ecuador.

Otro de los puntos incluidos en la agenda regional se relaciona con el impulso de incentivos fiscales y financieros dirigidos a la renovación vehicular, particularmente con unidades de menores emisiones y mayores condiciones de seguridad para el transporte de pasajeros y carga.

Asimismo, se propuso fortalecer programas de chatarrización y descarte vehicular de las unidades al final de su vida útil para reducir la antigüedad promedio de las flotas en América Latina, una de las más altas entre mercados emergentes.

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