19 de marzo de 2026 - 17:09

Compromiso educativo: la Red Andina de Universidades fortalece su articulación

La Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, fue anfitriona de la 53° reunión del Consejo Directivo de la Red Andina de Universidades (RADU), un espacio que reunió a autoridades de las instituciones que integran esta red académica regional.

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Universidad Católica de Cuyo, Sede San Luis

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Por Redacción

Con la participación de la Universidad Católica de Cuyo (sedes San Luis, San Juan y Mendoza), la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad del Aconcagua y el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud - Fundación Barceló, se desarrolló una jornada de trabajo orientada al fortalecimiento de la cooperación interuniversitaria.

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Durante la jornada se abordaron desafíos actuales de la educación superior y se puso en valor la articulación entre instituciones como herramienta clave para el desarrollo académico regional. En este marco, se presentaron avances de proyectos conjuntos en investigación, extensión y cooperación, junto con iniciativas vinculadas a la movilidad estudiantil y docente.

Abog. Melina Maluf, Vicerrectora de la Universidad Católica de Cuyo (San Luis); Lic. Beatriz Farah, Vicerrectora Académica de la Universidad Católica de Cuyo; Lic. María Laura Simonassi, Rectora de la Universidad Católica de Cuyo; Dr. Daniel Miranda, Rector de la Universidad Juan Agustín Maza y Presidente de la RADU; Dr. Rolando Galli Rey, Rector de la Universidad del Aconcagua; Mg. Amalia Salafia, Secretaria Ejecutiva de RADU y Vicerrectora Académica de la Universidad Maza.

El encuentro puso en valor el compromiso de las instituciones que integran la RADU con el fortalecimiento de vínculos estratégicos que promuevan el crecimiento académico, científico y profesional en la región. En este marco, se destacaron iniciativas como el 5° Encuentro de Investigadores y el 1° Encuentro de Extensión y Transferencia de la RADU, previstos para el primer semestre de 2026. Asimismo, se anunció la realización del 9° Encuentro Deportivo RADU, que tendrá lugar en la Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan, durante el mes de octubre, así como la organización del 6° Webinar RADU - Gestión 2024–2028, previsto para el 16 de abril de 2026.

La reunión contó con la participación del presidente de la RADU y rector de la Universidad Juan Agustín Maza, Daniel Miranda, junto a Amalia Salafia, secretaria ejecutiva de la Red y vicerrectora de dicha casa de estudios, entre otras autoridades académicas de las instituciones integrantes.

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Rector y Presidente de RADU, Prof. M&eacute;d. Daniel Miranda.

Rector y Presidente de RADU, Prof. Méd. Daniel Miranda.

La agenda incluyó también una recorrida por el campus de la sede San Luis, donde las autoridades conocieron distintas instalaciones orientadas a la formación práctica y la vida universitaria, entre ellas el Hospital de Grandes Animales, el Hospital de Pequeños Animales, la Sala de Simulación de Juicios, el Departamento de Alumnos y el estudio de streaming de la universidad.

Esta instancia compartida puso en evidencia el compromiso de las instituciones que integran la RADU con una articulación sostenida que impulse el desarrollo académico, científico y profesional en la región.

Al cierre de la jornada, se definió que la próxima reunión del Consejo Directivo se realizará en la provincia de La Rioja.

Prensa Universidad Juan A. Maza.

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