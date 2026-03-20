El Chacarero propuso un 4- 1-4-1 con fuerte presencia de futbolistas de buen pie por delante del cinco de marca, y desde el arranque intentó llevarse puesto a su rival con juego directo. Así, en apenas 5 minutos avisó por duplicado con un remate de Britos desde media distancia que pegó en el travesaño; y un centro de Tejada para el desvío de Rafael Ferro.

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A Juventud le costó contener los embates a pesar del 4-4-2 planteado por su DT. Le cedió demasiado la pelota al León y dependió mucho de su falta de eficacia. Sin embargo, cuando la recuperó salió eyectado de contra y así casi se puso en ventaja con un disparo de Santino Moya que murió en el lateral externo de la red. Fue la única chance en todo el primer tiempo.

Lo más destacado de la visita pasó por su mala suerte. En el comienzo mismo del trámite, Juan Ignacio Alvacete sufrió una molestia y tuvo que pedir el cambio. Sobre 24`, el que padeció lo mismo fue Juan Martín Amieva. En menos de media hora se quedó con sus dos refuerzos de mayor jerarquía y presencia dentro del plantel.

Atlético Club San Martín y un gris debut en el Torneo Federal A

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Luego de una media hora donde pasó de todo, San Martín fue perdiendo claridad y por momentos se atropelló con su propia ansiedad. Así se fue al descanso, sabiéndose superior pero sin poder trasladarlo al marcador.

El inicio del complemento mostró a un dueño de casa impreciso y sin dominio del terreno. Por el contrario, el que estuvo más claro fue el Ariazul, adelantando las líneas y tocando en campo rival. Así llegó la situación más peligrosa, que terminó con el mano a mano de Lucero que contuvo Rodríguez.

Atlético Club San Martín y un gris debut en el Torneo Federal A

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Preocupado por el rendimiento de sus dirigidos, Corrales introdujo modificaciones y armó un 4-4-2 más compacto y corto con los ingresos de Mazzolo y Diego González. Al poco tiempo se rompió la modorra con un disparo débil de Rafael Ferro.

Pareció activarse San Martín con el nuevo planteamiento, ya que Mazzolo ingresó veloz. En la primera que tuvo enganchó hacia adentro y tiró un centro que no pudo conectar por poco González. En la siguiente, sacó un remate apenas afuera. Este renovado León contó con otra más, con el centro de Franco Rodríguez y el cabezazo a quemarropa de Dichara que tapó el arquero.

Atlético Club San Martín y un gris debut en el Torneo Federal A Atlético Club San Martín y un gris debut en el Torneo Federal A Prensa ACSM

Esa fue la última de una noche que comenzó con mucha ilusión para el Chacarero y que cerró con la bronca de una discreta igualdad. Para Juventud fue un gran punto, en el arranque de un torneo duro.

Formaciones de San Martín - Juventud Unida San Luis:

San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Enzo Tejada, Emanuel Décimo, Facundo Britos, Ricardo Herensperger, Rafael Ferro; Ricardo Dichara. DT: Christian Corrales.

Juventud Unida: Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Juan Alvacete, Lautaro Figueroa; Alexis Sosa, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Juan Martín Amieva, Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Datos del partido:

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Rodrigo Rivero

Cambios: PT: 9’ E. Rosales por Alvacete (JU), 24’ L. Lucero por Amieva (JU). ST: 18’ J. Mazzolo por Herensperger (SM), 18’ D. González por Tejada (SM), 21’ López por Moya (JU), 21’ C. Chavarría por E. Sosa (JU) , 21’ V. Roldán por A. Sosa (JU), 28’ M. Contreras por Bernabé (SM), 36’ F. Rodríguez por Ferro (SM), 36’ L. Barrera por Britos (SM)