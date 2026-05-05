5 de mayo de 2026 - 16:42

El Cachorro Abaurre regresa al Atlético Club San Martín: "Lo importante es el día a día"

El entrenador se hará cargo del plantel profesional Albirrojo para intentar levantar cabeza en el Torneo Federal A. Comienza su segundo ciclo este miércoles.

Alejandro Cachorro Abaurre, DT del Atlético Club San Martín

Alejandro "Cachorro" Abaurre, DT del Atlético Club San Martín

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El Cachorro recibió el llamado de los popes Albirrojos en la tarde de este lunes, y rápidamente aceptó el desafío de levantar a un gigante dormido del interior del país. Así, este martes fue oficializado y se espera que se pare delante del plantel este miércoles. Los tiempos son acotados, debido a que el domingo afrontará un duelo trascendental para salir del fondo ante FADEP.

Juan Alejandro Abaurre, nuevo DT del Atlético Club San Martín:

Alejandro "Cachorro" Abaurre
Alejandro "Cachorro" Abaurre

Alejandro "Cachorro" Abaurre

Apenas ocurrió la oficialización de su regreso al club, el temible goleador dialogó con Dos de Punta, donde dejó sus sensaciones al respecto. "He tenido la suerte de jugar y dirigir en el club. En el Regional teníamos un buen equipo como para pelear y por otras circunstancias nos tocó quedar afuera. Ahora me toca volver porque uno tiene gente amiga y recibe algunos mensajes que, bueno, te ponen contento. Eso habla de que el paso que uno ha tenido dejó cosas buenas, y eso es lo que uno rescata".

Abaurre cree que uno de los motivos por los cuales tiene la oportunidad de volver a la institución es que ya conoce sus pasillos, por haber jugado allí en la B Nacional y dirigido en el Regional. "En principio digamos que uno puede tener un conocimiento de la idiosincrasia del club, las necesidades que tiene y las exigencias del hincha. Nadie va a desconocer lo que significa San Martín y lo que es la historia de la institución", aclaró.

En relación al nivel de conocimiento de la actualidad del Chacarero, el Cachorro aseguró que está en tema, preparado para comenzar su nuevo ciclo. "Uno siempre está al tanto y trata de seguir la categoría, mirando lo que se puede ver, porque no todos los partidos los transmiten. Siempre tratás de estar un poco en conocimiento y empapado de cada club y de los jugadores que uno conoce. Pero más allá de eso, lo más importante es estar en el día a día", remarcó.

Atlético Club San Martín y un gris debut en el Torneo Federal A
Atl&eacute;tico Club San Mart&iacute;n y un gris comienzo en el Torneo Federal A

Atlético Club San Martín y un gris comienzo en el Torneo Federal A

El presente es complicado, pero eso no asusta al entrenador, acostumbrado a estos desafíos. "Entiendo que el momento no es el mejor, pero generalmente los clubes siempre traen el técnico cuando las cosas no están yendo bien, difícilmente se cambia cuando van bien", opinó.

Luego, completó: "Yo soy una persona muy respetuosa de los clubes. Entiendo que uno tiene la suerte y la oportunidad de estar en una institución grande, también sé las responsabilidades que lleva eso. La obligación y el peso siempre va a estar cada vez que te ponen una camiseta de relevancia, entonces hay que prepararse para eso".

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador respecto al futuro cercano de la institución del Este, que busca levantar cabeza. "Uno trata siempre de pregonar lo que siente con el fútbol donde le toca estar, y vamos a laburar para tratar de revertir el momento y estar más holgados y cómodos".

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