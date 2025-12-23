Guaymallén da un paso clave en modernización y se integra al ecosistema digital de Mendoza

La Municipalidad de Guaymallén vuelve a marcar el camino en materia de modernización del Estado. El municipio decidió integrar su Portal Ciudadano a la plataforma provincial Mendoza por Mí , dando un paso concreto hacia una gestión más simple, ágil y centrada en las personas.

La adhesión se formaliza mediante la firma de un convenio con el Gobierno de la Provincia de Mendoza , que permite a Guaymallén incorporarse al Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza (EDI Mza) , el sistema que conecta digitalmente a los organismos públicos y evita que los vecinos tengan que presentar una y otra vez la misma documentación.

La comuna conducida por Marcos Calvente es la primera en integrar sus servicios digitales con los de la Provincia de manera voluntaria . “Somos el primer municipio en integrar nuestro portal ciudadano, la plataforma en la que los vecinos de Guaymallén pueden realizar una gran cantidad de gestiones desde su casa, al a la aplicación del Gobierno de la Provincia, Mendoza por mi”, dijo Calvente.

Luego, el intendente explicó que “ cualquier vecino de nuestro departamento, desde su celular, va a poder realizar gestiones provinciales y también municipales , como sacar turnos, a realizar gestiones para las habilitaciones comerciales, para el inicio de las de obras de construcción de obras, turneros para servicios de salud de la provincia o el hospital veterinario e Guaymallén, a partir de la aplicación Mendoza por Mi”.

Calvente dijo que “ desde hoy cualquier vecino de Guaymallén puede averiguar las deudas que tiene en nuestro municipio y de manera progresiva vamos a ir subiendo más funcionalidades en esta aplicación . Es una decisión que va a facilitar enormemente la vida de los vecinos de nuestro departamento. Pretendemos en algún tiempo que esa aplicación sirva para levantar reclamos de los vecinos hacia el municipio”.

“Esta decisión tiene que ver con el plan tan ambicioso que llevamos adelante para modernizar nuestra gestión y nuestros procesos administrativos, para hacerlos más accesibles”, aseguró Calvente.

La integración permitirá avanzar progresivamente en trámites digitales interoperables, incorporar herramientas como la Identidad Digital Única, la Casilla Digital de Notificaciones y el Portadocumento Digital Ciudadano, y aplicar el principio de “solo una vez”, evitando requisitos innecesarios y burocracia redundante.

Al respecto, Calvente dijo que, a través de la interoperatividad, “un usuario virtual que hoy ya está registrado en la app de la Provincia puede realizar gestiones en nuestro departamento y eso hace que solo se pida una sola vez la documentación y puede realizar gestiones de manera segura y rápida en nuestro municipio”.

Mendoza-x-mi-3

Modernización digital para toda Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo, dijo: “cuando se sancionó la ley 9625, aspiramos a crear un sistema de administración pública digital en sus términos. Ahora es un gran esfuerzo que todo el mundo se suba a esta tarea. La ansiedad que le transmito a los funcionarios es la de cualquier ciudadano común que quiere que le faciliten las cosas y que no le importa un comino cómo funciona el sistema”.

Luego el Gobernador explicó que “la gente está muy habituada y naturaliza que todo lo puede hacer a través del teléfono, entonces nosotros tenemos que funcionar mucho más rápido. Gestionar esto yo sé que es difícil, así que hago un reconocimiento público para el equipo. Tenemos de cifras alentadoras, pero queremos estar lo más rápido posible al 100%. Y esa es la invitación”.

Cornejo recordó que ya hay 300 mil usuarios registrados en Mendoza por Mi, todos adultos, “por lo que es probable que hagan trámites para sus hijos. Se registran más de 1 millón y medio de trámites mensuales. Es una cifra muy muy interesante”.

Entonces destacó la iniciativa de la Municipalidad de Guaymallén e hizo una autocrítica: “¿Por qué quise estar presente aquí? Porque le damos importancia a este tema y le damos importancia a que el municipio trajo la iniciativa. A pesar de que están invitados por la ley 9625, los 17 restantes todavía no trajeron la iniciativa. Mala nuestra que no lo hemos convocado, porque la verdad que tienen que estar todos y mala de ellos también, porque una persona que tiene una aplicación para el tránsito en Godoy Cruz, otra para el tránsito en la Ciudad de Mendoza. Bajarse en el teléfono todas las aplicaciones es un incordio. Hay que tener todo en el todo junto en el mismo lugar. Eso facilita las cosas y se las facilitaría a los municipios. Nosotros se lo ofrecemos en forma gratuita. Lo importante sería que todas las reparticiones públicas, incluido los municipios, estén cargados a la brevedad en esta aplicación”.

El Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza es parte del Sistema de Administración Pública Digital creado por la ley 9625. De acuerdo al artículo 6 de esa ley, se establece que el EDI –Mza tiene el fin de “garantizar la seguridad, confiabilidad, trazabilidad y no repudio en el intercambio de datos, procesos y servicios digitales entre las organizaciones miembros del EDI Mza”.

La adhesión de la Municipalidad de Guaymallén al EDI Mza se formalizó por convenio firmado por el intendente Marcos Calvente y el gobernador Alfredo Cornejo. La comuna se compromete a respetar los principios de “orientación a la persona usuaria, simplificación administrativa, reutilización de información y principio de ‘solo una vez’, neutralidad tecnológica, seguridad de la información y privacidad desde el diseño, inclusión digital y accesibilidad, datos como activos estratégicos, transparencia y apertura”.

Mendoza-x-mi-2

La Municipalidad de Guaymallén también se compromete a respetar el principio de “Una sola vez”, que consiste en utilizar como fuente primaria la información disponible en el EDI Mza y evitar solicitar a los vecinos documentación que ya obre en poder de la Administración Pública, asi como también revisar y adecuar requisitos y procedimientos municipales para eliminar exigencias redundantes o innecesarias, alineando su normativa al principio de simplificación administrativa.

De la misma forma, tanto el Gobierno provincial como la Municipalidad de Guaymallén se comprometen a proteger los datos personales de los vecinos del departamento: “Las partes se obligan al estricto cumplimiento de la Ley N° 25.326, su normativa complementaria, el Convenio 108+, la Ley N° 9625, su Decreto Reglamentario y las Pautas Provinciales de Protección de Datos Personales, garantizando la licitud, finalidad, minimización, confidencialidad, integridad, trazabilidad y seguridad de la información tratada”.