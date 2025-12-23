23 de diciembre de 2025 - 20:01

Un fuerte temporal paralizó Aeroparque y dejó vuelos cancelados en la previa de Navidad

Ocurre tras el reciente paro de controladores aéreos. Miles de personas se vieron afectadas. Cuáles son las recomendaciones.

Caos en Aeroparque por una fuerte tormenta en la previa de Navidad.

Caos en Aeroparque por una fuerte tormenta en la previa de Navidad.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La previa de la Navidad se volvió caótica para miles de pasajeros que tenían previsto viajar desde o hacia la Ciudad de Buenos Aires. Un fuerte temporal obligó a frenar las operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, con vuelos suspendidos, demorados y una creciente tensión en la terminal aérea.

Leé además

Tensión en Aeroparque: bajaron de un avión a pasajeros alcoholizados que hicieron disturbios antes de despegar.

Golpes, disturbios y tensión en Aeroparque: bajaron de un avión a pasajeros ebrios antes de despegar

Por Redacción Sociedad
El pronóstico del tiempo en Mendoza.

Cae la temperatura en Mendoza y se esperan tormentas aisladas: así estará el tiempo en Nochebuena

Por Redacción Sociedad

La actividad quedó paralizada tras una seguidilla de cancelaciones y reprogramaciones que se fueron acumulando durante la tarde, según informó Noticias Argentinas, justo en una jornada marcada por el alto movimiento típico de las Fiestas.

De esta manera, lo que comenzó como una jornada de intenso movimiento por los viajes de las Fiestas terminó en una pesadilla para miles de pasajeros. Cabe destacar que esta situación sucede justo después de la suspensión de las actividades tras el paro de controladores aéreos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpottersArg/status/2003576424603824444?s=20&partner=&hide_thread=false

Intenso temporal: demoras y desvíos de urgencia

La intensidad de la lluvia, acompañada de actividad eléctrica, activó los protocolos de seguridad aeroportuaria que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista. Esta situación generó un efecto dominó que afectó tanto a las partidas hacia el interior del país como a los arribos programados para la tarde de este martes.

Para muchos argentinos, este viaje representa el reencuentro familiar tras un año de trabajo, lo que aumentó el malestar en las salas de embarque.

Sin embargo, el fenómeno meteorológico fue tan repentino que tomó por sorpresa a los servicios de rampa. La visibilidad se redujo a pocos metros en la zona de la Costanera, obligando a los pilotos a mantener las aeronaves en posiciones de espera o desviarlas a aeropuertos alternativos como Ezeiza, que también opera con demoras.

Recomendaciones oficiales

Ante la incertidumbre climática que persiste en la región, las autoridades aeroportuarias y las empresas (Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart) sugieren:

  • Consultar vía web: No dirigirse al aeropuerto sin antes chequear el estado del vuelo en la página oficial de la compañía o de Aeropuertos Argentina.
  • Paciencia en la reprogramación: Debido a que los vuelos de estas fechas suelen estar al 100% de ocupación, la reubicación de los pasajeros afectados podría demorar más de lo habitual.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ola de calor en Mendoza

Un departamento de Mendoza se ubicó entre los lugares más calurosas del país: a cuanto llegó la máxima

Por Redacción Sociedad
Mendocinos y mendocinas llenan las calles del centro en búsqueda de las últimas compras navideñas. 

Calles repletas, pero manos vacías: los mendocinos buscan precios bajos en las horas previas a la Navidad

Por Victoria Asmat
la ciudad decomiso una importante cantidad de pirotecnia

La Ciudad decomisó una importante cantidad de pirotecnia

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 23 de diciembre

Por Redacción Sociedad