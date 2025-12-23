Un fuerte temporal paralizó Aeroparque y dejó vuelos cancelados en la previa de Navidad

La previa de la Navidad se volvió caótica para miles de pasajeros que tenían previsto viajar desde o hacia la Ciudad de Buenos Aires. Un fuerte temporal obligó a frenar las operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, con vuelos suspendidos, demorados y una creciente tensión en la terminal aérea.
La actividad quedó paralizada tras una seguidilla de cancelaciones y reprogramaciones que se fueron acumulando durante la tarde, según informó Noticias Argentinas, justo en una jornada marcada por el alto movimiento típico de las Fiestas.
De esta manera, lo que comenzó como una jornada de intenso movimiento por los viajes de las Fiestas terminó en una pesadilla para miles de pasajeros. Cabe destacar que esta situación sucede justo después de la suspensión de las actividades tras el paro de controladores aéreos.
Intenso temporal: demoras y desvíos de urgencia
La intensidad de la lluvia, acompañada de actividad eléctrica, activó los protocolos de seguridad aeroportuaria que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista. Esta situación generó un efecto dominó que afectó tanto a las partidas hacia el interior del país como a los arribos programados para la tarde de este martes.
Para muchos argentinos, este viaje representa el reencuentro familiar tras un año de trabajo, lo que aumentó el malestar en las salas de embarque.
Sin embargo, el fenómeno meteorológico fue tan repentino que tomó por sorpresa a los servicios de rampa. La visibilidad se redujo a pocos metros en la zona de la Costanera, obligando a los pilotos a mantener las aeronaves en posiciones de espera o desviarlas a aeropuertos alternativos como Ezeiza, que también opera con demoras.
Recomendaciones oficiales
Ante la incertidumbre climática que persiste en la región, las autoridades aeroportuarias y las empresas (Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart) sugieren:
- Consultar vía web: No dirigirse al aeropuerto sin antes chequear el estado del vuelo en la página oficial de la compañía o de Aeropuertos Argentina.
- Paciencia en la reprogramación: Debido a que los vuelos de estas fechas suelen estar al 100% de ocupación, la reubicación de los pasajeros afectados podría demorar más de lo habitual.