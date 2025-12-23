23 de diciembre de 2025 - 19:57

La Ciudad decomisó una importante cantidad de pirotecnia

La mercadería fue secuestrada en distintos operativos realizados en las jornadas previas a los festejos de Navidad.

Por Redacción

Tras una serie de operativos que se llevaron a cabo en la previa de los festejos de Navidad, la Ciudad decomisó alrededor de dos mil unidades de pirotecnia, teniendo en cuenta que estos artículos tienen prohibida su venta y su uso en el ámbito de la capital mendocina.

Entre los elementos secuestrados en distintas acciones que se realizaron contra vendedores ambulantes, se encontraron cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforo petardos, entre otros elementos.

El total de los productos decomisados tiene un valor aproximado de $1.800.000. Dicho material secuestrado será entregado a la División Explosivos de la Policía de Mendoza, para su posterior destrucción.

Por otra parte, en los locales comerciales que fueron controlados por inspectores, no se encontró presencia de mercadería de pirotecnia.

