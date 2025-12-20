"Yo festejo sin pirotecnia": la campaña de Maipú para estas fiestas

La Municipalidad de Maipú recuerda que está prohibido el uso y la venta de pirotecnia en todo el departamento. La medida busca proteger a las personas con hipersensibilidad auditiva, a los animales y al ambiente durante las fiestas.

La Municipalidad de Maipú, en el marco de su campaña “Yo festejo sin pirotecnia”, recuerda a toda la comunidad que se encuentra estrictamente prohibido el uso, tenencia, fabricación, venta y comercialización de todo tipo de artículos pirotécnicos en todo el departamento.

Esta normativa se encuentra vigente desde el año 2017 y fue ratificada en el 2021 por intermedio de la ordenanza 6068, a modo de prevención y lucha contra estas prácticas que representan un peligro para las personas, los animales y los espacios verdes del departamento.

Esta campaña se centra en que su uso no es solo un riesgo de quemaduras o incendios, sino que afecta particularmente a las personas con discapacidad, especialmente niñas, niños, adolescentes y adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), hipersensibilidad auditiva o condiciones de ansiedad.

Para muchas personas con TEA o condiciones neurológicas sensibles, los estruendos impredecibles y de alta intensidad no son “ruido festivo”. Son estímulos auditivos dolorosos, angustiantes y potencialmente traumatizantes, que pueden desencadenar crisis de ansiedad, pánico, autoagresiones o retrocesos conductuales.

También es un peligro para animales y medio ambiente Como lo señala el equipo veterinario municipal, las mascotas y la fauna silvestre sufren enormemente. Los cohetes y estampidos les provocan terror extremo, taquicardia, dificultades respiratorias y conductas de fuga que muchas veces terminan en accidentes o pérdidas. Además, la pirotecnia contamina el aire y el suelo, y es una causa frecuente de incendios en espacios verdes.