"Yo festejo sin pirotecnia": la campaña de Maipú para estas fiestas

La Municipalidad de Maipú, en el marco de su campaña “Yo festejo sin pirotecnia”, recuerda a toda la comunidad que se encuentra estrictamente prohibido el uso, tenencia, fabricación, venta y comercialización de todo tipo de artículos pirotécnicos en todo el departamento.
Esta normativa se encuentra vigente desde el año 2017 y fue ratificada en el 2021 por intermedio de la ordenanza 6068, a modo de prevención y lucha contra estas prácticas que representan un peligro para las personas, los animales y los espacios verdes del departamento.
Esta campaña se centra en que su uso no es solo un riesgo de quemaduras o incendios, sino que afecta particularmente a las personas con discapacidad, especialmente niñas, niños, adolescentes y adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), hipersensibilidad auditiva o condiciones de ansiedad.
Para muchas personas con TEA o condiciones neurológicas sensibles, los estruendos impredecibles y de alta intensidad no son “ruido festivo”. Son estímulos auditivos dolorosos, angustiantes y potencialmente traumatizantes, que pueden desencadenar crisis de ansiedad, pánico, autoagresiones o retrocesos conductuales.
También es un peligro para animales y medio ambiente
Como lo señala el equipo veterinario municipal, las mascotas y la fauna silvestre sufren enormemente. Los cohetes y estampidos les provocan terror extremo, taquicardia, dificultades respiratorias y conductas de fuga que muchas veces terminan en accidentes o pérdidas. Además, la pirotecnia contamina el aire y el suelo, y es una causa frecuente de incendios en espacios verdes.
Recomendaciones para cuidar a nuestras mascotas
-
Antes de las fiestas: Paseo y juego para que lleguen relajados. Verificar que tengan collares con chapas identificatorias.
-
Durante las celebraciones: Brindarles un espacio seguro, cerrado y con sonido ambiente (música suave, TV). Nunca dejarlos solos. Acompañarlos con calma.
-
No se recomienda el uso de sedantes sin prescripción veterinaria.
-
Ofrecé actividades que los relajen, como algo para masticar o lamer, y acompañalos.
No se recomienda dar gotas sedantes sin indicación veterinaria.
¿Cómo proceder en caso de conocimiento de venta de pirotecnia?
Si la venta es dentro de un local comercial, se hace la denuncia al 0800-222-8030 del municipio para que Fiscalización y Control actúe.
Por otro lado, si se trata de venta de un particular (no de un comercio), la denuncia es al 911.