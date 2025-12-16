Golpes, disturbios y tensión en Aeroparque: bajaron de un avión a pasajeros ebrios antes de despegar

Ocurrió en un vuelo de JetSmart que tenía como destino Florianópolis. Toda la secuencia quedó registrada en un video.

Tensión en Aeroparque: bajaron de un avión a pasajeros alcoholizados que hicieron disturbios antes de despegar.

Un escándalo ocurrió arriba de un avión en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery (Aeroparque) luego de que hicieran descender a un grupo de pasajeros que comenzaron a generar disturbios en claro estado de ebriedad.

El vuelo que viajaba desde Buenos Aires hasta Florianópolis estaba a punto de despegar cuando el grupo comenzó a fumar dentro del avión. El personal a bordo de la aeronave tuvo que pedir asistencia policial para bajarlos, pero pese a la intimidación de los agentes de la PSA, se negaban a descender.

Una de las pasajeras golpeó a un agente Fue allí cuando se produjo un enfrentamiento en donde una mujer golpeó en el labio a uno de los oficiales, lo que generó el rechazo de los presentes, informó La Nación. La secuencia completa quedó registrada en los celulares de otros pasajeros.

Embed SUBIÓ BORRACHO AL AVIÓN Y LO BAJARON

- Un pasajero comenzó a vapear antes del despegue, los pasajeros avisaron a las azafatas y comprobaron que estaba borracho

- Un nene clava un "Boca, boca, boca" durante la discusión

- Pasó en Aeroparque pic.twitter.com/8oREY5Ndh4 — Vía Szeta (@mauroszeta) December 15, 2025 "Dale, flaco, bajá. ¿Qué tan larga la vas a hacer?", se lo escucha cuestionar a uno de los pasajeros mientras las autoridades aeroportuarias intentaban sacarlos. También un nene comienza a decir: "Boca, Boca, Boca, Boca".

Otro video se ve a un hombre de sobrero saliendo escoltado del avión y apuntó contra la aerolínea Jet Smart por hacerlo bajar: "Me van a devolver hasta el último peso", dijo. Atrás lo siguieron dos mujeres que se retiraron en medio de chiflidos e insultos por parte de las pasajeras: "Puta, pelotuda", les decían. La escena culminó con un aplauso a modo de festejo.

El informe oficial indicó que las tres personas fueron demoradas por "resistencia a la autoridad y lesiones leves", además fueron trasladados hacia el turno de prevención donde quedaron a disposición de la Justicia.