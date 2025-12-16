16 de diciembre de 2025 - 14:50

Paro de controladores aéreos: cuándo empieza y qué vuelos afectará

Atepsa anunció medidas de fuerza ante el fracaso de las negociaciones. Pedían incremento salarial, reincorporación de trabajadores despedidos, revisión del monto por refrigerio y trayectoria y respuesta de 60 reclamos operativos.

Los vuelos en Argentina volverán a verse afectados en diciembre por un nuevo cronograma de paros anunciado por el gremio de controladores aéreos, una medida que alcanzará tanto a servicios nacionales como internacionales en distintas jornadas y horarios.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) informó que las medidas de fuerza se profundizarán luego del fracaso de las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Reclamos del gremio Atepsa

El gremio recordó que ya habían realizado interrupciones en noviembre que habían impactado en la aviación de carga, y denunció el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la empresa. Ante la falta de respuesta a los reclamos, decidió profundizar su plan de acción.

Entre los principales reclamos, Atepsa exige la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, además de ítems como la revisión del monto por refrigerio y de trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de paritaria.

Cronograma de paros y a quiénes afecta

  • Miércoles 17 de diciembre, de 8:00 a 11:00: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Jueves 18 de diciembre, de 16:00 a 19:00: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Martes 23 de diciembre, de 19:00 a 23:00: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Sábado 27 de diciembre, de 14:00 a 17:00: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
  • Lunes 29 de diciembre, de 8:00 a 11:00: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.
Atepsa indicó que la medida solo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

“No obstante, quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, añadieron.

