16 de diciembre de 2025 - 13:29

La RAE cambia el diccionario: qué significa "bocachancla", una de las nuevas palabras aceptadas

Llega la 23.8.1 edición del lexicón con actualizaciones: más palabras, extranjerismos aceptados y acepciones impensadas.

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Real Academia Española (RAE) volvió a convertir la actualización del Diccionario de la lengua española en un pequeño acontecimiento anual. Sin bombos ni niños cantores, pero con académicos, periodistas y una avalancha de términos nuevos, la RAE anunció más de 300 incorporaciones y acepciones que ya pueden consultarse en la versión online del DLE (23.8.1).

Hay ciencia dura, lenguaje digital, coloquialismos y rarezas que confirman que el idioma sigue vivo y en permanente expansión.

Las nuevas palabras que se suman al diccionario de la RAE en 2026

Entre las incorporaciones más comentadas aparecen voces del habla cotidiana como" bocachancla", que se suma como sinónimo de "bocazas" e "indiscreto", y expresiones como "dar la chapa", siempre usada en negativo.

También "chapar" amplía su significado y ahora vale oficialmente para “cerrar un establecimiento”.

"Brutal", por su parte, agrega una acepción positiva: ya no solo puede ser terrible, sino también “magnífico” o “maravilloso”. Y "marcianada" queda registrada como ese dicho o hecho raro, extravagante o disparatado que todos reconocemos al instante.

El diccionario también suma términos y expresiones compuestas como "alfombra mágica", "foto de familia", "juguete roto" y "meter o poner la directa", además de palabras que nacen o se consolidan en ámbitos específicos.

Desde el periodismo llega "fotonoticia"; de las artes escénicas, "microteatro" y "alfombra roja"; de los videojuegos, "comecocos"; y de las artes marciales, "nunchaco". Incluso se incorporan expresiones populares como "hacer un simpa" (irse sin pagar) y su versión argentina, "hacer un pagadiós".

El mundo digital gana terreno con la adaptación de "loguearse", ya plenamente castellanizada, mientras que gif, hashtag, mailing y streaming ingresan como extranjerismos crudos, conservando su grafía original y uso en cursiva.

También aparece "turismofobia", definida como un fenómeno creciente vinculado a la conciencia ecológica y al impacto del turismo masivo, junto con "crudivorismo", "crudismo" y "crudívoro", ligados a corrientes alimentarias alternativas.

Las ciencias vuelven a tener un peso fuerte en esta actualización. Se incorporan "gravitón" en física, "termoquímico" en química y términos médicos como "cuperosis", "narcoléptico" y "ovulatorio".

Las nuevas palabras y acepciones aceptadas en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) / Imagen ilustrativa

En meteorología entran "engelamiento" y "engelante", mientras que "directo" suma nuevas acepciones vinculadas a transmisiones en vivo y al boxeo.

Como obra panhispánica, el DLE también refleja usos regionales. Se incorpora "morro" como forma coloquial para referirse a un niño o muchacho en El Salvador y México, y se amplían acepciones de "cubetera" en países como Bolivia, Chile y Cuba, donde designa el recipiente con hielo para enfriar botellas.

Según explicó el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, esta actualización tiene “menos pretensiones” que otras, pero funciona como anticipo de un cambio mayor.

La edición 24° del diccionario, mucho más renovada y amplia, ya está en marcha y se presentará, si todo avanza según lo previsto, en noviembre de 2026. Mientras tanto, el idioma sigue sumando palabras que, con o sin rareza, reflejan cómo hablamos, pensamos y vivimos hoy. La lengua es social después de todo y se adapta a los tiempos.

