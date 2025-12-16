Murió Kenya, la última elefanta del exZoo de Mendoza que había sido trasladada al santuario de Brasil

Kenya, la última elefanta africana que había partido del Ecoparque de Mendoza y llegado al Santuario Global de Elefantes en Mato Grosso ( Brasil ) falleció durante las últimas horas . Así lo confirmaron desde el santuario en sus redes sociales. Kenya, quien había salido de Mendoza en julio de este año, presentaba algunas dolencias y malestares desde hace algunos días.

"Con tristeza, queremos compartir con ustedes que Kenya falleció esta mañana . Sabemos que la han acompañado con cuidado mientras lidiaba con desafíos físicos recientemente , y toda su energía la rodeó durante estos días difíciles. Pocas veces un elefante ha estado rodeado de tanto amor de todo el mundo . Sabemos que los impactó a todos y, mientras lloramos y comenzamos a hacer todo lo necesario en momentos devastadores como este, sentimos su espíritu a nuestro alrededor", describieron en la página de Facebook del Santuario Global de Elefantes .

Según confirmaron desde el santuario de Brasil, ya están en contacto con la universidad para su necropsia, que probablemente se realizará esta tarde .

"Como muchos saben, los resultados tardan meses, pero compartiremos más información cuando los sepamos. Mientras tanto, estamos preparando el lugar de descanso de Kenia, que será junto a Pupy . Gracias por todo el amor y el apoyo que le brindaron a Kenia durante los últimos meses, y por todas las amables palabras para nuestro equipo del santuario. Puede que nos haya dejado físicamente, pero estará en nuestros corazones para siempre " , resaltaron .

Desde hacía ya varios días que Kenya venía con algunas molestias que le impedían dormir. Hasta que, finalmente, anoche de echó.

"Pareció tranquilizarse un poco y su respiración se volvió más calma. Hasta ese momento, había estado respirando con dificultad, por lo que fue bueno verla respirar profundamente y finalmente relajarse un poco. No se movió en toda la noche, por lo que pudimos ver, ni siquiera movió las piernas; estaba claramente cansada. Esta mañana, sus ojos estaban un poco más abiertos, pero seguía tranquila", explicaron desde el santuario, y contaron que estuvieron con ella toda la noche, vigilándola, y dándole espacio para que pudiera descansar.

"Finalmente, su respiración cambió y emitió un suave trompetazo mientras fallecía rápida y suavemente", agregaron.

La elefanta Kenya llegó al Santuario de Brasil tras 5 días de viaje desde Mendoza

"Aún podemos imaginarla haciendo sus pequeños bailes de claqué y haciendo sus ruidos graciosos, siendo el hermoso y gran espíritu que nos inspiró a llamarla 'nuestra dragona'. Hay un enorme vacío en el santuario ahora que se ha ido, casi tan grande como nunca antes. Kenya parecía encontrar la manera de llegar a miles de corazones simplemente siendo ella misma", culminaron,

Cuarenta años de cautiverio en Mendoza

La elefanta africana Kenya pasó más de 40 años en cautiverio en Mendoza. Luego de un épico viaje de casi cinco días y 3.600 kilómetros por tierra, esta emblemática paquiderma llegó al santuario de Mato Grosso el 7 de julio pasado.

Durante casi cinco días, un convoy especializado -veterinarios, cuidadores, técnicos y logísticos- acompañó a Kenya desde Mendoza hasta el Santuario, atravesando el territorio argentino y brasileño. A bordo de una caja-transporte especialmente diseñada para su bienestar, la elefanta transitó unos 3.500 kilómetros hasta llegar al Mato Grosso, donde finalmente pisó tierra firme en un ambiente mucho más cercano a lo que sería su hábitat natural.

La llegada de Kenya a Brasil representó el punto final de la presencia de elefantes en cautiverio en toda Argentina. Con su partida, el país dejó oficialmente de tener elefantes encerrados en zoológicos o ecoparques, un logro largamente impulsado por organizaciones de derechos animales, defensores del bienestar animal y cambios legislativos.

Cómo llegó Kenya a Mendoza

Kenya llegó a Mendoza en 1985 cuando tenía apenas cuatro años. Lo hizo procedente de un zoológico alemán. Desde entonces, vivió 40 años encerrada, muchas de ellas en soledad, lo que acentuó problemas conductuales y de salud típicos de animales privados de libertad.

Junto a Kenya, en el exzoo mendocino (luego reconvertido a Ecoparque) vivieron Pocha y Guillermina (madre e hija), quienes partieron hacia Brasil en 2022; y Tamy, un elefante macho que falleció en junio de 2025 antes de poder ser trasladado.