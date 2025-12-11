Ni "hs" ni "hrs": cómo se debe abreviar correctamente la hora según la RAE

Hay cientos de abreviaturas de palabras que la RAE ha tenido que explicar como escribir y hora es una de ellas.

La RAE confirmó el modo correcto de escribir la abreviatura de la palabra "hora".

En la escritura diaria -como son los mensajes, correos, anuncios o documentos- es frecuente ver expresiones como “8:00 hs” o “8:00 hrs” para indicar el horario. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) señala que estas formas no son correctas según la normativa española.

La RAE indica que las horas no se abrevian, sino que se representan mediante el símbolo “h”, sin punto y siempre separado de la cifra:

Correcto: “La reunión empieza a las 16:00 h”

Incorrecto: “La reunión empieza a las 16:00 hs.”

Incorrecto: “La reunión empieza a las 16:00 hrs.” RAE La RAE confirmó el modo correcto de escribir la abreviatura de la palabra "hora". web Qué es el símbolo h al que se refiere la RAE El símbolo “h” proviene del Sistema Internacional de Unidades (SI) y, al igual que “min” para minutos y “s” para segundos, no varía en plural ni lleva punto final, salvo que coincida con el final de la oración.