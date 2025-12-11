11 de diciembre de 2025 - 14:47

Ni "hs" ni "hrs": cómo se debe abreviar correctamente la hora según la RAE

Hay cientos de abreviaturas de palabras que la RAE ha tenido que explicar como escribir y hora es una de ellas.

La RAE confirmó el modo correcto de escribir la abreviatura de la palabra hora.

La RAE confirmó el modo correcto de escribir la abreviatura de la palabra "hora".

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas dificiles de manipular

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas difíciles de manipular

Por Andrés Aguilera
reciclaje: guarda los cds viejos y convertilos en un increible adorno de navidad

Reciclaje: guardá los CDs viejos y convertilos en un increíble adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera

La RAE indica que las horas no se abrevian, sino que se representan mediante el símbolo “h”, sin punto y siempre separado de la cifra:

  • Correcto: “La reunión empieza a las 16:00 h”
  • Incorrecto: “La reunión empieza a las 16:00 hs.”
  • Incorrecto: “La reunión empieza a las 16:00 hrs.”
RAE
La RAE confirmó el modo correcto de escribir la abreviatura de la palabra

La RAE confirmó el modo correcto de escribir la abreviatura de la palabra "hora".

Qué es el símbolo h al que se refiere la RAE

El símbolo “h” proviene del Sistema Internacional de Unidades (SI) y, al igual que “min” para minutos y “s” para segundos, no varía en plural ni lleva punto final, salvo que coincida con el final de la oración.

  • Correcto: “La jornada será de 9:00 a 11:00 h”
  • Incorrecto: “La jornada será de 9:00 a 11:00 hs.”
RAE
La RAE confirmó el modo correcto de escribir la abreviatura de la palabra

La RAE confirmó el modo correcto de escribir la abreviatura de la palabra "hora".

Las preguntas que surgen de este error

  • ¿Se puede usar “hs” en mensajes informales? Sí, se entiende, pero en textos formales siempre se recomienda usar “h”: 8:00 h.
  • ¿Se puede escribir “8:00h” sin espacio? No. La RAE indica que debe existir un espacio entre la hora y el símbolo: 8:00 h.
  • ¿Cómo indicar franjas horarias? Con el símbolo “h”: 9:00 a 11:00 h, 14:30 a 15:45 h.
  • ¿Son correctas “hs” o “hrs” en documentos oficiales? No. Estas formas son incorrectas en escritos formales, académicos o profesionales.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

Renová la limpieza y la energía de tu casa: estás son las cosas que debes quitar en 2026

Por Redacción
como lavar correctamente las toallas playeras: asi se mantienen limpias y comodas

Cómo lavar correctamente las toallas playeras: así se mantienen limpias y cómodas

Por Andrés Aguilera
guarda las cascaras de pomelo: como usarlas para ahuyentar moscas

Guardá las cáscaras de pomelo: cómo usarlas para ahuyentar moscas

Por Andrés Aguilera
reciclaje: guarda los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de navidad

Reciclaje: guardá los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera