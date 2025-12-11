Ni "hs" ni "hrs": cómo se debe abreviar correctamente la hora según la RAE

La RAE indica que las horas no se abrevian, sino que se representan mediante el símbolo “h”, sin punto y siempre separado de la cifra:
Correcto: “La reunión empieza a las 16:00 h”
Incorrecto: “La reunión empieza a las 16:00 hs.”
Incorrecto: “La reunión empieza a las 16:00 hrs.”
Qué es el símbolo h al que se refiere la RAE
El símbolo “h” proviene del Sistema Internacional de Unidades (SI) y, al igual que “min” para minutos y “s” para segundos, no varía en plural ni lleva punto final, salvo que coincida con el final de la oración.
Correcto: “La jornada será de 9:00 a 11:00 h”
Incorrecto: “La jornada será de 9:00 a 11:00 hs.”
Las preguntas que surgen de este error
¿Se puede usar “hs” en mensajes informales? Sí, se entiende, pero en textos formales siempre se recomienda usar “h”: 8:00 h.
¿Se puede escribir “8:00h” sin espacio? No. La RAE indica que debe existir un espacio entre la hora y el símbolo: 8:00 h.
¿Cómo indicar franjas horarias? Con el símbolo “h”: 9:00 a 11:00 h, 14:30 a 15:45 h.
¿Son correctas “hs” o “hrs” en documentos oficiales? No. Estas formas son incorrectas en escritos formales, académicos o profesionales.