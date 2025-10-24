"De nada" o "por nada": la RAE confirmó la manera correcta de decirlo

La Real Academia Española despejó dudas sobre cómo responder en el momento que te agradecen por hacer algo por otra persona.

La RAE confirmó cuál es la manera correcta de expresar el agradecimiento.

En el español de todos los días surge una pregunta habitual: ¿responder con “de nada” o con “por nada” tras un “gracias”? La RAE lo aclaró: “de nada” es totalmente válida según el Diccionario académico, al ser una fórmula de cortesía que transmite que la acción realizada “no fue nada”.

Sin embargo, la RAE también reconoce que “por nada” es aceptable, especialmente en algunas zonas de América Latina, donde se utiliza con naturalidad. La diferencia no está en la corrección sino en la costumbre regional o el estilo del hablante.

es la forma más extendida en el mundo hispanohablante. “Por nada” puede emplearse sin problema, sobre todo en América Latina, y no constituye un uso “incorrecto”. No hace falta corregir a quien use la otra forma: ambas cumplen su función de respuesta ante un agradecimiento. Para el público argentino, queda entonces habilitado usar cualquiera de las dos expresiones. En ámbitos formales o escritos, “de nada” sigue siendo quizás la opción más neutra y segura.

Qué significa realmente decir "de nada" Cuando alguien responde "de nada", lo que comunica es que la acción realizada no requiere gratitud. Es una manera amable de minimizar el esfuerzo propio y mantener la cortesía en la conversación.

