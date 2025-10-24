24 de octubre de 2025 - 13:14

"De nada" o "por nada": la RAE confirmó la manera correcta de decirlo

La Real Academia Española despejó dudas sobre cómo responder en el momento que te agradecen por hacer algo por otra persona.

La RAE confirmó cuál es la manera correcta de expresar el agradecimiento.

La RAE confirmó cuál es la manera correcta de expresar el agradecimiento.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

ni n° ni num: como se escribe la abreviatura de numero segun la rae

Ni n° ni num: cómo se escribe la abreviatura de número según la RAE

Por Andrés Aguilera
no es para cocinar: por que mezclar hojas de laurel con aceite y para que sirve

No es para cocinar: por qué mezclar hojas de laurel con aceite y para qué sirve

Por Daniela Leiva

Sin embargo, la RAE también reconoce que “por nada” es aceptable, especialmente en algunas zonas de América Latina, donde se utiliza con naturalidad. La diferencia no está en la corrección sino en la costumbre regional o el estilo del hablante.

Agradecimiento
La RAE confirmó cuál es la manera correcta de expresar el agradecimiento.

La RAE confirmó cuál es la manera correcta de expresar el agradecimiento.

Qué conviene decir para agradecer, según la RAE

  • “De nada” es la forma más extendida en el mundo hispanohablante.
  • “Por nada” puede emplearse sin problema, sobre todo en América Latina, y no constituye un uso “incorrecto”.

No hace falta corregir a quien use la otra forma: ambas cumplen su función de respuesta ante un agradecimiento. Para el público argentino, queda entonces habilitado usar cualquiera de las dos expresiones. En ámbitos formales o escritos, “de nada” sigue siendo quizás la opción más neutra y segura.

RAE
La RAE confirmó cuál es la manera correcta de expresar el agradecimiento.

La RAE confirmó cuál es la manera correcta de expresar el agradecimiento.

Qué significa realmente decir “de nada”

Cuando alguien responde “de nada”, lo que comunica es que la acción realizada no requiere gratitud. Es una manera amable de minimizar el esfuerzo propio y mantener la cortesía en la conversación.

Esta forma es la más extendida y reconocida en todo el mundo hispanohablante, por lo que la RAE la considera plenamente correcta. Sin embargo, también es aceptable decir "por nada", especialmente en América Latina, donde se utiliza con naturalidad.

Ambas expresiones cumplen la misma función comunicativa: responder a un agradecimiento de manera amable y desinteresada. La diferencia, por lo tanto, no es gramatical sino cultural. Cada región adopta sus propias fórmulas de cortesía, y ninguna es incorrecta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el truco casero para que tu limonero tenga hojas mas verdes, flores mas abundantes y hermosos limones

El truco casero para que tu limonero tenga hojas más verdes, flores más abundantes y hermosos limones

Por Daniela Leiva
Ni meditación ni pastillas: la técnica de 3 minutos para reducir el estré

Ni meditación ni pastillas: la técnica de 3 minutos para reducir el estrés

Por Ignacio Alvarado
ni bicarbonato, ni limon, ni vinagre: como quitar el oxido de objetos solo 1 condimento

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo quitar el óxido de objetos solo 1 condimento

Por Daniela Leiva
Guiso con más sabor, sin ajo ni limón, usando ingredientes, trucos, comida y cocina casera.

Ni ajo ni limón: el secreto para que el guiso tenga más sabor

Por Ignacio Alvarado