Adiós al sillón tradicional en terrazas y balcones: la tendencia que crea un estilo elegante y práctico

Los espacios en terrazas o balcones pueden disfrutarse con alternativas prácticas y elegantes. Esta tendencia reemplaza a los tradicionales por su modernidad.

Esta tendencia renueva los espacios y también invita a disfrutar más del aire libre y a convertir cualquier rincón en un lugar de bienestar.

Esta tendencia renueva los espacios y también invita a disfrutar más del aire libre y a convertir cualquier rincón en un lugar de bienestar.

Por Lucas Vasquez

Hasta los mínimos espacios de terrazas y balcones pueden disfrutarse un poco más. En los últimos meses, una tendencia creció con fuerza y está desplazando a los sillones clásicos por diseños más funcionales, versátiles y modernos que redefinen la comodidad al aire libre.

Este estilo combina descanso, diseño y practicidad en una sola pieza. Lo curioso es que puede cumplir más de una función, y muchos la eligen porque logra crear ambientes sofisticados sin recargar el espacio. Su estilo se volvió un favorito en hogares y hoteles de todo el mundo.

tendencia sillones
Esta tendencia renueva los espacios y también invita a disfrutar más del aire libre y a convertir cualquier rincón en un lugar de bienestar.

Esta tendencia renueva los espacios y también invita a disfrutar más del aire libre y a convertir cualquier rincón en un lugar de bienestar.

El diseño funcional que conquista balcones y terrazas por su elegancia

La nueva tendencia se centra en tumbonas y chaise longues de exterior, muebles que reemplazan los sillones tradicionales por opciones más livianas, confortables y adaptables.

  • Están fabricadas con materiales resistentes al sol y la humedad. Además, se destacan por su durabilidad y fácil mantenimiento.
  • Entre los modelos más buscados incluyen sofás cama multifuncionales, impermeables o chaise longues dobles con estante lateral, ideales para aprovechar el espacio y sumar un rincón de relax con estilo.
  • A diferencia de los sillones comunes, estas piezas permiten reclinarse, descansar o incluso convertir el asiento en una cama improvisada.
  • Por otro lado, algunos diseños incorporan pequeñas mesas laterales o apoyabrazos amplios para colocar libros, bebidas o velas decorativas.
  • Su estructura suele estar hecha de ratán sintético, madera tratada o aluminio con tejidos impermeables, materiales que soportan bien las condiciones del exterior sin perder su estética.
  • Algunas casas de diseño apuestan por estos muebles modulares, ya que se integran con cojines lavables y fundas resistentes al agua.

Según el portal especializado Architectural Digest, los espacios exteriores con chaise longues o tumbonas amplían la sensación de bienestar y conectan con el estilo de vida relajado que muchas personas buscan en casa.

tendencia sillones
Esta tendencia renueva los espacios y también invita a disfrutar más del aire libre y a convertir cualquier rincón en un lugar de bienestar.

Esta tendencia renueva los espacios y también invita a disfrutar más del aire libre y a convertir cualquier rincón en un lugar de bienestar.

Cómo elegir el modelo ideal para tu terraza o balcón

  • Las tumbonas simples son perfectas para espacios reducidos, mientras que las chaise longues dobles con estante incorporado se adaptan mejor a terrazas amplias o patios con vista abierta.
  • Los sofás cama multifuncionales ofrecen la posibilidad de usar el mismo mueble para leer, dormir o disfrutar del sol sin esfuerzo.
  • En cuanto a los colores, pueden ser neutros como beige, gris o arena. Estas ideas siguen siendo tendencia porque aportan calma y combinan con cualquier entorno.
  • Quienes buscan un toque más moderno optan por estructuras negras o detalles en madera clara.
  • También puede agregarse textiles suaves y cojines de lino o algodón natural, porque potencia la sensación de descanso y transforma el ambiente en un refugio acogedor.
  • La elección de materiales impermeables y fáciles de limpiar es fundamental para mantener el mobiliario en buen estado durante todo el año.
tendencia sillones
Esta tendencia renueva los espacios y también invita a disfrutar más del aire libre y a convertir cualquier rincón en un lugar de bienestar.

Esta tendencia renueva los espacios y también invita a disfrutar más del aire libre y a convertir cualquier rincón en un lugar de bienestar.

La comodidad dejó de estar solo dentro del hogar y ahora se impone en balcones y terrazas con muebles que combinan diseño, funcionalidad y resistencia. Las tumbonas, chaise longues y sofás cama impermeables reinventan la forma de disfrutar el exterior. Son el reflejo de una tendencia que une estilo, descanso y versatilidad en cada detalle, marcando el fin de los sillones tradicionales.

