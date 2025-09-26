¿Impreso o imprimido?: la RAE confirmó la manera correcta de decirlo

Esta palabra suele ser motivo de uno de los grandes debates que existen y por eso la RAE ha tenido que intervenir.

La RAE explicó cuál palabra es la que es más aceptable.

¿Quién no ha tenido alguna vez una duda a la hora de escribir? Los participios son formas verbales que cumplen funciones tanto de verbo como de adjetivo, y su correcta utilización puede marcar la diferencia en la claridad y precisión de nuestra comunicación.

La Real Academia Española (RAE) es un recurso esencial para resolver estas ambigüedades, aclarando muchas de las dudas que persisten en el uso de los participios. En un idioma tan dinámico como el español, la evolución de la lengua y el uso coloquial pueden chocar con las normas gramaticales establecidas, lo que genera confusiones.

La RAE, en su búsqueda por mantener la claridad y la coherencia en la lengua, ha proporcionado respuestas y pautas para que los hablantes puedan elegir correctamente entre las diversas formas verbales.

Imprimido e impreso: cómo se dice según la RAE Uno de los temas más discutidos en la gramática española es el uso de los participios, especialmente el del verbo imprimir. Durante mucho tiempo, se consideró que la única forma correcta era impreso. Sin embargo, en la actualidad, la RAE ha aceptado también imprimido. Ambas formas son válidas, aunque presentan diferencias en su uso.

La duda entre decir impreso o imprimido existe desde hace mucho tiempo y suele generar debate. Por eso, la RAE aclaró cuál es el uso correcto de cada forma y en qué contexto deben aplicarse.