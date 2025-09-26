Solo con unos jeans viejos: cómo podés crear un señalador para tus libros desde tu casa

La moda rápida y el consumo constante de ropa generan un impacto ambiental enorme , sobre todo con prendas tan populares como los jeans , fabricados con un material muy resistente pero que suele terminar en la basura cuando se rompe o deja de usarse. Sin embargo, puede transformarse en innumerables objetos prácticos y decorativos si se sabe reciclar con creatividad .

Una de las alternativas más originales y accesibles consiste en convertir esos jeans viejos en señaladores de libros bordados , una manualidad sencilla que combina sustentabilidad, creatividad y funcionalidad.

El jean es un tejido duradero y versátil, ideal para soportar el uso frecuente que requiere un señalador. Además, al tratarse de un material grueso, se puede decorar con bordados o aplicar recortes sin que se deteriore con facilidad. El proyecto no demanda experiencia previa en costura, ya que las técnicas son básicas y permiten que cualquiera, incluso principiantes, logre un resultado prolijo.

- Jeans viejos (pueden ser azules, negros, grises o de cualquier tono que prefieras)

- Hilos de bordar de distintos colores, para dar contraste y personalización

- Tijeras de corte ondulado (aportan un acabado más estético)

- Marcador o lápiz para guiar los diseños

- Bastidor de bordado para mantener la tela firme mientras trabajás

El paso a paso

- Corte de la tela: recortar un rectángulo o cuadrado de jean en el tamaño aproximado de un señalador tradicional. Es recomendable que la tela sea doble para darle firmeza y evitar que se deforme con el uso.

- Diseño preliminar: con un marcador, dibujar sobre la tela los motivos que quieras bordar. Una opción sugerida es trazar tres círculos que funcionen como guía para bordar un bouquet de rosas, pero también podés elegir iniciales, estrellas, hojas u otros patrones.

- Preparación del bastidor: colocar la pieza de tela dentro del bastidor, ajustándola bien para que quede tensa y resulte más fácil trabajar los puntos de bordado.

- Bordado del diseño: seleccionar los hilos de los colores deseados e ir bordando los motivos con puntadas simples. El jean es un material que resalta bien los hilos brillantes o de tonos contrastantes.

- Unión de las piezas: una vez terminado el bordado, unir ambas capas de tela cosiendo los bordes con una costura firme en ángulo recto. Esto ayudará a que el señalador mantenga la forma.

- Acabado decorativo: recortar el borde dejando un pequeño margen y aplicar el corte ondulado con las tijeras especiales. Este detalle no solo embellece el resultado, sino que también previene que la tela se deshilache.

- Revisión final: comprobar que las puntadas estén bien firmes y que el señalador tenga la resistencia suficiente para usarse sin romperse con facilidad.

Beneficios dentro del hogar

Al dar un nuevo uso a un jean roto o viejo, se contribuye a disminuir la cantidad de desechos textiles. No requiere comprar materiales costosos, ya que la mayoría de los elementos pueden encontrarse en casa. El denim es un tejido fuerte, por lo que el señalador resistirá el paso del tiempo y el uso constante. Cada persona puede adaptar el diseño a su estilo, creando señaladores únicos que reflejen su personalidad.