Este es el único material que necesitas reciclar para proteger tu casa en días de lluvia

El techo construido con telgopor , también llamado poliestireno expandido o icopor, se convirtió en una alternativa muy utilizada en proyectos de construcción que buscan bajo costo, rapidez y practicidad. Este material destaca por facilidad para reciclar , su resistencia a la humedad y la posibilidad de instalarse sin necesidad de pintura , lo que implica un ahorro adicional en casa.

Aunque la materia prima resulta más económica en comparación con opciones como madera o yeso , el costo final de la obra puede variar según los acabados o pinturas que se apliquen para complementar el diseño.

La popularidad del telgopor en techos creció en los últimos años , ya que se mostró que su implementación puede ser sencilla y eficiente para resolver el tema de los techos en hogares. Su ligereza, facilidad de manipulación y adaptabilidad lo posicionaron como una solución práctica, sobre todo en construcciones rápidas o proyectos que requieren reducción de gastos sin sacrificar funcionalidad.

Reciclar el telgopor puede ser una oportunidad para mejorar la estructura de tu casa.

- La facilidad de instalación , ya que su bajo peso reduce el esfuerzo y los costos de mano de obra.

- Aporta aislamiento térmico, ayudando a conservar temperaturas más estables en los ambientes interiores, y también ofrece cierto nivel de aislamiento acústico, aunque menor que otros materiales especializados.

- Su estructura permite cortarlo con herramientas comunes, lo que simplifica la adaptación a distintos diseños arquitectónicos y acelera la ejecución de la obra.

El ahorro en materiales

El costo accesible es otro punto fuerte: frente a materiales más tradicionales, el telgopor resulta una opción competitiva que atrae tanto a profesionales como a personas que realizan reformas por cuenta propia. Sin embargo, antes de optar por este tipo de techo, se recomienda evaluar algunos aspectos esenciales.

Es necesario contar con una estructura de soporte firme para resistir el peso del telgopor y de los complementos que se agreguen. En casos donde se busque un aislamiento térmico o acústico superior, puede sumarse una capa adicional de material aislante.

También es clave atender a la protección contra la humedad, ya que aunque el telgopor tiene resistencia básica, la exposición prolongada puede deteriorarlo si no se aplican recubrimientos adecuados.

La seguridad contra incendios constituye otro punto relevante: por tratarse de un material inflamable, debe instalarse siguiendo medidas preventivas, sobre todo en espacios cerrados o con riesgo eléctrico.