9 de septiembre de 2025 - 11:08

La RAE aclaró la palabra que la mayoría de las personas escriben mal sin saberlo

Solemos usar esta palabra todos los días en muchos contextos, pero cometemos errores a la hora de escribirla.

Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos.

Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos.

Por Alejo Zanabria

Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos.

Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos.

La palabra ‘solo’ es de las que más veces se escriben mal

Si bien parece que el español tiene reglas ortográficas claras, existen ciertas palabras que generan dudas a la hora de escribirlas, en especial, en cuanto al uso de la tilde. Para evitar estos errores, uno tiende a consultar a los expertos: la RAE, la Real Academia Española, ya que son la autoridad máxima en lengua española.

Es un caso muy común, a esta palabra muchas personas le colocan tilde ("sólo"), aunque según la RAE, no debería ser asi. Este error, de lo más habitual, es con la palabra ‘solo’. Muchas personas escriben la tilde y hasta la pronuncian para diferenciarla de solo (de cúando alguien está en algún lugar sin compañía).

Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos.

Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos.

Ante esto, la RAE explica que esta tilde ya no es necesaria. La palabra se puede interpretar correctamente según el contexto, y colocar la tilde es considerado un uso opcional y antiguo, no obligatorio.

Por lo tanto, según la institución con sede en Madrid, la forma correcta es escribir “solo” sin tilde en la mayoría de los casos, y esta recomendación aplica en todos los contextos. La RAE aclara que colocar la tilde a esta palabra sigue siendo un error ortográfico frecuente, pero fácilmente corregible.

