La RAE aclaró la palabra que la mayoría de las personas escriben mal sin saberlo

Solemos usar esta palabra todos los días en muchos contextos, pero cometemos errores a la hora de escribirla.

Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos.

A la hora de escribir, hay personas que viven para corregir las faltas ortográficas de los demás y hay muchas otras que les molestan, sin embargo, esta vez la RAE, institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español sale aclarar que una palabra frecuente, se escribe mal desde hace tiempo.

La sorpresa es tal, que inclusive se piensa que está bien escrita y por eso discuten con otras personas para que les den la razón. Algo que no ocurre y es motivo de frustración.

RAE Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos. Web La palabra ‘solo’ es de las que más veces se escriben mal Si bien parece que el español tiene reglas ortográficas claras, existen ciertas palabras que generan dudas a la hora de escribirlas, en especial, en cuanto al uso de la tilde. Para evitar estos errores, uno tiende a consultar a los expertos: la RAE, la Real Academia Española, ya que son la autoridad máxima en lengua española.

Es un caso muy común, a esta palabra muchas personas le colocan tilde ("sólo"), aunque según la RAE, no debería ser asi. Este error, de lo más habitual, es con la palabra ‘solo’. Muchas personas escriben la tilde y hasta la pronuncian para diferenciarla de solo (de cúando alguien está en algún lugar sin compañía).

RAE Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos. Web Ante esto, la RAE explica que esta tilde ya no es necesaria. La palabra se puede interpretar correctamente según el contexto, y colocar la tilde es considerado un uso opcional y antiguo, no obligatorio.