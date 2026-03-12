¿Decir "que andes bien" es un error? La RAE aclaró la forma correcta de despedirse

En la vida diaria, pocas despedidas suenan tan familiares como “que andes bien” . Se usa en conversaciones informales, audios de WhatsApp, mensajes de trabajo y charlas entre amigos. Sin embargo, por su construcción y por el uso del verbo, muchas personas se preguntan si realmente encaja dentro del español correcto. Qué dice la RAE .

Muy usada en Argentina, “que andes bien” no está mal dicha. Aunque la RAE no publicó una consulta específica solo sobre esa frase, su gramática y sus criterios sobre fórmulas de deseo y despedida permiten concluir que se trata de una expresión válida y natural en el español actual.

En charlas cotidianas, mensajes de WhatsApp o despedidas informales, “que andes bien” aparece con total naturalidad en gran parte de la Argentina. La duda suele surgir porque la frase parece “incompleta”, como si le faltara algo delante.

Sin embargo, desde el punto de vista gramatical, no hay error: se entiende como una fórmula de deseo , del mismo tipo que “que te vaya bien”, “que descanses” o “que tengas un buen día”.

La propia RAE explica que el subjuntivo puede usarse de manera independiente en construcciones de este tipo, y pone justamente ejemplos como “Que te vaya bien” .

“Que andes bien” en el español cotidiano: despedida, registro y uso real

Ahí está la clave para entender por qué “que andes bien” suena correcta. No hace falta decir “espero que andes bien” para que la expresión funcione: el deseo queda sobreentendido.

En español, ese uso abreviado es completamente habitual en saludos, despedidas y fórmulas de cortesía. Por eso, lejos de ser una incorrección, la expresión encaja dentro de un mecanismo normal de la lengua.

Además, el verbo andar no siempre significa solo “caminar”. La Academia también recoge usos en los que equivale a “estar” o a desenvolverse en cierta situación: por ejemplo, “anda resfriada”, “¿cómo andás de plata?” o “las cosas andan bien”.

Ese valor ayuda a explicar por qué en la Argentina “que andes bien” se interpreta como un deseo de bienestar general, algo muy cercano a “que estés bien” o “que te vaya bien”.

Otro punto importante es el registro. No es una despedida formal, como “reciba un cordial saludo” o “atentamente”, pero sí es perfectamente válida en conversaciones cotidianas, entre amigos, compañeros de trabajo o familiares.

De hecho, la RAE también señala que expresiones como “buen día” pueden funcionar como despedida, e incluso menciona fórmulas extendidas como “que tengas un buen día”. Es decir, el español admite despedidas construidas como buenos deseos, y “que andes bien” entra sin problemas en esa lógica.

Por qué “que andes bien” se usa tanto en Argentina y qué significa

En el caso argentino aparece, además, una particularidad regional. La frase convive con el voseo, rasgo central del español rioplatense. La RAE recuerda que en la Argentina alternan en el subjuntivo formas asociadas al tuteo y al voseo, de modo que construcciones como “que andes bien” forman parte del uso real y reconocido del país.

Entonces, ¿es un error decir “que andes bien”? No. Es una despedida correcta, afectuosa y muy argentina. Lo más preciso no es afirmar que la RAE la “prohibió” o la “corrigió”, sino todo lo contrario: su gramática permite entender que se trata de una fórmula válida de deseo en subjuntivo, del mismo modo que otras despedidas aceptadas en todo el mundo hispanohablante.

Fuentes consultadas: Real Academia Española (Libro de estilo, Nueva gramática, Diccionario del estudiante y Español al día).