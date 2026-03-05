La RAE acabó con una de las dudas y confirmó como se debe decir: ¿destornillador o desatornillador?

¿Destornillador o desatornillador? Si alguna vez dudaste al nombrar a esta herramienta tan común, no estás solo. Mucha gente alterna ambas formas al hablar, sin saber cuál es la correcta. Afortunadamente, la RAE se pronunció y dio una respuesta clara sobre cuál de las dos palabras es la adecuada en el uso cotidiano.
Según el Diccionario de la lengua española, la forma correcta es “destornillador”, con “e”. Esta es la palabra registrada como válida y de uso común, mientras que “desatornillador” no aparece en ninguna entrada reconocida por la RAE. Es decir, si querés escribir de manera adecuada, lo correcto es usar “destornillador”.
Esto no significa que decir “desatornillador” sea un error gravísimo, pero sí representa un uso no estándar. En muchas regiones de habla hispana, la segunda opción se usa de forma coloquial, aunque no esté registrada. Esta diferencia entre lo que se dice en la calle y lo que valida la escritura oficial es parte de las curiosidades que tanto nos atraen del idioma.
¿Buen día o buenos días? qué dice la RAE
Para muchas personas,saludar por la mañana se convirtió en motivo de dudas y generó debate, ya que las personas se preguntansi lo correcto es decir “buen día” o “buenos días”, especialmente cuando tienen que interactuar a través de aplicaciones de mensajería o incluso por correo electrónico.
Para todas estas dudas, existe la Real Academia Española, que ofrece explicaciones claras y precisas a través del Diccionario de la lengua española para el uso correcto del lenguaje. Según esta institución, ambas expresiones son válidas para saludar durante la mañana, pero hay una forma que predomina.
La RAE asegura que si bien no hay una forma correcta, la más usada por los hispanohablantes es “buenos días” y, por lo tanto, se considera la más extendida y convencional.