La RAE acabó con una de las dudas y confirmó como se debe decir: ¿destornillador o desatornillador?

La Real Academia Española despejó una duda común del lenguaje cotidiano, que suele dejar a más de un hablante como ignorante.

¿Destornillador o desatornillador? Si alguna vez dudaste al nombrar a esta herramienta tan común, no estás solo. Mucha gente alterna ambas formas al hablar, sin saber cuál es la correcta. Afortunadamente, la RAE se pronunció y dio una respuesta clara sobre cuál de las dos palabras es la adecuada en el uso cotidiano.

Ambos términos parecen tener sentido. Al fin y al cabo, la herramienta sirve para quitar tornillos, por lo que “desatornillar” sería una acción válida. Sin embargo, la RAE aclara que solo una forma está aceptada oficialmente por el diccionario. Y eso generó curiosidades y revuelo entre quienes se consideran fanáticos del buen uso del lenguaje.

Según el Diccionario de la lengua española, la forma correcta es "destornillador", con "e". Esta es la palabra registrada como válida y de uso común, mientras que "desatornillador" no aparece en ninguna entrada reconocida por la RAE. Es decir, si querés escribir de manera adecuada, lo correcto es usar "destornillador".

Esto no significa que decir “desatornillador” sea un error gravísimo, pero sí representa un uso no estándar. En muchas regiones de habla hispana, la segunda opción se usa de forma coloquial, aunque no esté registrada. Esta diferencia entre lo que se dice en la calle y lo que valida la escritura oficial es parte de las curiosidades que tanto nos atraen del idioma.

