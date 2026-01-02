2 de enero de 2026 - 12:51

Qué diferencia hay entre abajo y debajo: la RAE resolvió esta duda tan común

La Real Academia Española aclaró en redes una confusión muy frecuente sobre el uso correcto de estas dos palabras.

La RAE resolvió la duda de cómo es que se usan las palabras debajo y abajo.

La RAE resolvió la duda de cómo es que se usan las palabras "debajo" y "abajo".

Por Alejo Zanabria

Según indica la RAE, la palabra “abajo” funciona como un adverbio de lugar, que indica una posición inferior o hacia una zona más baja. En cambio, “debajo” es una preposición o adverbio que expresa una relación de subordinación espacial, es decir, algo que está “bajo” otra cosa.

Qué dice la RAE sobre estos dos términos

Para dejar claro, la RAE dio un ejemplo por cada uno de los usos: “El gato está abajo” no significa lo mismo que “El gato está debajo de la mesa”.

  • “Abajo”: se usa sin complemento, cuando no se menciona otro objeto.
  • “Debajo (de)”: se utiliza acompañado, indicando qué cosa está arriba.

Ejemplo correcto: “El perro duerme debajo de la cama, no abajo la cama”.

La RAE resolvió la duda de cómo es que se usan las palabras

La RAE resolvió la duda de cómo es que se usan las palabras "debajo" y "abajo".

Además, la prestigiosa institución recordó que en muchos países de habla hispana -entre los que está Argentina- se suele confundir su empleo en el lenguaje coloquial, aunque ambas formas son válidas si se usan correctamente en su contexto.

Con esta aclaración, la RAE continúa resolviendo las dudas más comunes del español que surgen día a día en redes, reforzando su compromiso con un uso claro y correcto del idioma.

La RAE resolvió la duda de cómo es que se usan las palabras

La RAE resolvió la duda de cómo es que se usan las palabras "debajo" y "abajo".

