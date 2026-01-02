Qué diferencia hay entre abajo y debajo: la RAE resolvió esta duda tan común

Muchas veces se usan como si fueran lo mismo, pero la RAE explicó que “abajo” y “debajo” no significan exactamente igual. A través de su cuenta oficial, la institución detalló cuál es la diferencia entre ambas palabras y en qué contextos se debe usar cada una

Según indica la RAE , la palabra “abajo” funciona como un adverbio de lugar, que indica una posición inferior o hacia una zona más baja. En cambio , “debajo” es una preposición o adverbio que expresa una relación de subordinación espacial, es decir, algo que está “bajo” otra cosa.

Para dejar claro, la RAE dio un ejemplo por cada uno de los usos: “El gato está abajo” no significa lo mismo que “El gato está debajo de la mesa”.

También, detalló el uso correcto de "abajo" y "debajo":

Ejemplo correcto: “El perro duerme debajo de la cama, no abajo la cama” .

RAE La RAE resolvió la duda de cómo es que se usan las palabras "debajo" y "abajo". web

Además, la prestigiosa institución recordó que en muchos países de habla hispana -entre los que está Argentina- se suele confundir su empleo en el lenguaje coloquial, aunque ambas formas son válidas si se usan correctamente en su contexto.

Con esta aclaración, la RAE continúa resolviendo las dudas más comunes del español que surgen día a día en redes, reforzando su compromiso con un uso claro y correcto del idioma.