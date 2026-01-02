Qué diferencia hay entre abajo y debajo: la RAE resolvió esta duda tan común

Según indica la RAE, la palabra “abajo” funciona como un adverbio de lugar, que indica una posición inferior o hacia una zona más baja. En cambio, “debajo” es una preposición o adverbio que expresa una relación de subordinación espacial, es decir, algo que está “bajo” otra cosa.
Embed - ¿Cuál es la diferencia entre ABAJO y DEBAJO y BAJO en español? EASY EXPLANATION
Qué dice la RAE sobre estos dos términos
Para dejar claro, la RAE dio un ejemplo por cada uno de los usos: “El gato está abajo” no significa lo mismo que “El gato está debajo de la mesa”.
“Abajo”: se usa sin complemento, cuando no se menciona otro objeto.
“Debajo (de)”: se utiliza acompañado, indicando qué cosa está arriba.
Ejemplo correcto: “El perro duerme debajo de la cama, no abajo la cama”.
Además, la prestigiosa institución recordó que en muchos países de habla hispana -entre los que está Argentina- se suele confundir su empleo en el lenguaje coloquial, aunque ambas formas son válidas si se usan correctamente en su contexto.
Con esta aclaración, la RAE continúa resolviendo las dudas más comunes del español que surgen día a día en redes, reforzando su compromiso con un uso claro y correcto del idioma.