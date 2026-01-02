2 de enero de 2026 - 10:39

Cómo hacer la mezcla casera que usan los hoteles para perfumar toallas y batas

Con agua, alcohol y aceites esenciales podés perfumar toallas y batas como en los hoteles, sin dañar las telas ni saturar el aroma.

Por Andrés Aguilera

El aroma limpio y fresco de las toallas y batas de hoteles no es casual. Detrás de esa sensación hay una mezcla simple, económica y fácil de preparar en casa. Este truco, muy usado dentro de los trucos caseros, permite que los textiles del baño queden perfumados por más tiempo sin usar suavizantes fuertes ni productos caros.

Por qué los hoteles no usan suavizante común

En los hoteles se evita el suavizante tradicional porque deja residuos que reducen la absorción de las toallas. En su lugar, se usan mezclas livianas que perfuman sin apelmazar la tela.

Estas fórmulas se apoyan en el alcohol y los aceites esenciales, que se evaporan rápido, fijan el aroma y no alteran la textura ni el color de los tejidos.

image

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Para hacerla en casa necesitás ingredientes fáciles de conseguir:

Ingredientes:

  • 1 taza de agua

  • ½ taza de alcohol fino (o vodka)

  • 15 a 20 gotas de aceite esencial

  • 1 frasco con rociador

Preparación:

  • Colocá el agua y el alcohol en el frasco.

  • Sumá el aceite esencial elegido.

  • Cerrá y agitá suavemente para integrar todo.

No hace falta agregar suavizante ni vinagre: esta mezcla perfuma sin dejar restos.

Cómo usarla para que el aroma dure más

Hay dos formas efectivas de aplicarla:

Antes del secado:

  • Pulverizá levemente las toallas cuando están apenas húmedas.

  • Dejalas secar al aire o en secarropas.

Después del lavado:

  • Rociá una pequeña cantidad antes de guardarlas.

  • Guardalas dobladas para que el aroma se concentre.

La clave es no excederse: con pocas pulverizaciones alcanza para lograr el efecto hotel.

image

Aromas más usados en hoteles

Si querés copiar el perfume típico de hotel, estas opciones funcionan muy bien:

  • Lavanda: clásico, limpio y relajante.

  • Eucalipto: fresco y spa.

  • Limón o bergamota: sensación de higiene profunda.

  • Lavanda + vainilla: elegante y suave.

Siempre usá aceites esenciales, no esencias artificiales, para evitar manchas o aromas pesados.

La mezcla casera para perfumar toallas y batas es un truco simple, barato y efectivo para llevar el aroma de hotel a tu casa. Perfuma, no daña las telas y mantiene la absorción intacta. Ideal para renovar el baño sin gastar de más ni usar productos agresivos.

