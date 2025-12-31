31 de diciembre de 2025 - 09:20

Por qué conviene guardar los tubos de cartón del papel higiénico: 3 usos prácticos en casa

Un truco de reciclaje transforma los tubos de cartón en aliados del hogar para mejorar la organización diaria.

Reciclaje inteligente con un truco simple que ordena el hogar sin gastar dinero.

Reciclaje inteligente con un truco simple que ordena el hogar sin gastar dinero.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Reciclaje práctico: un truco simple convierte residuos del hogar en soluciones útiles.

No tires los sachets de leche: 3 usos caseros que los convierten en algo muy útil

Por Ignacio Alvarado
reciclaje: guarda la caja del perfume y transformala en un hermoso adorno para ano nuevo

Reciclaje: guardá la caja del perfume y transformala en un hermoso adorno para Año Nuevo

Por Andrés Aguilera

Fabricados con cartón resistente y fácil de manipular, los tubos resultan ideales para resolver pequeños problemas de organización dentro del hogar. Su forma cilíndrica permite adaptarlos a distintos usos sin necesidad de herramientas ni conocimientos previos.

Además, reutilizarlos no solo reduce residuos, sino que también ayuda a mantener el orden y optimizar espacios, algo muy valorado en casas y departamentos modernos.

1. Organizador de cables y cargadores

Uno de los usos más prácticos es como organizador de cables. Enrollar cargadores, auriculares o extensiones y colocarlos dentro de los tubos evita enredos y roturas. Incluso pueden rotularse para identificar cada cable, aplicando un truco simple que mejora la organización del hogar.

image
Reciclaje inteligente con un truco simple que ordena el hogar sin gastar dinero.

Reciclaje inteligente con un truco simple que ordena el hogar sin gastar dinero.

2. Macetas biodegradables para plantines

Dentro del mundo del reciclaje, los tubos de cartón funcionan como macetas temporales para semillas y plantines. Al ser biodegradables, pueden colocarse directamente en la tierra sin dañar las raíces. Es una solución ecológica y práctica para balcones, patios o huertas caseras.

image
Reciclaje inteligente con un truco simple que ordena el hogar sin gastar dinero.

Reciclaje inteligente con un truco simple que ordena el hogar sin gastar dinero.

3. Separadores para cajones y estantes

Cortados a la mitad o en distintos tamaños, los tubos sirven como separadores de cajones para medias, ropa interior, pañuelos o accesorios. Este truco permite mantener todo visible y ordenado, aprovechando mejor el espacio disponible en el hogar.

Reutilizar los tubos de cartón del papel higiénico demuestra que el reciclaje no siempre requiere grandes ideas ni inversiones. Con creatividad y un truco sencillo, estos desechos se transforman en herramientas útiles que aportan orden, practicidad y una nueva mirada sobre los objetos cotidianos del hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco simple transforma tapas metálicas recicladas en soluciones prácticas para el hogar diario.

Qué hacer con las tapas metálicas de frascos: 4 ideas útiles que casi nadie aprovecha

Por Ignacio Alvarado
si tenes botellas de fernet vacias en casa, tenes un tesoro: por que y como reciclarlas con esta espectacular idea

Si tenés botellas de Fernet vacías en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea

Por Andrés Aguilera
Se necesitan pocos materiales y algo de creatividad para convertir un descarte en un diseño creativo para casa.

Las copas rotas no las tires: son un tesoro en casa y pueden transformarse en decoración

Por Redacción
reciclaje: guarda la botella de champagne y transformala en un maravilloso adorno para ano nuevo

Reciclaje: guardá la botella de champagne y transformala en un maravilloso adorno para Año Nuevo

Por Andrés Aguilera