29 de diciembre de 2025 - 10:15

Si tenés botellas de Fernet vacías en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea

Las botellas de Fernet recicladas pueden transformarse en portavelas rústicos y elegantes. Una idea simple de reciclaje, estética y reutilizable para decorar.

Si tenés botellas de Fernet vacías en casa, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea
Por Andrés Aguilera

Las botellas de Fernet vacías que suelen quedar después de una juntada pueden convertirse en un portavelas elegante y rústico, ideal para mesas, livings o balcones. El vidrio oscuro y grueso de este tipo de botellas es perfecto para crear una luz cálida y envolvente, sin necesidad de gastar dinero ni sumar objetos descartables.

Por qué las botellas de Fernet son ideales para este reciclaje

Este tipo de botella tiene varias ventajas claras para decoración:

  • Vidrio oscuro, que suaviza la luz de la vela

  • Grosor resistente, ideal para cortar

  • Estética rústica que combina con madera y fibras naturales

  • Tamaño perfecto para velas tipo tealight o votivas

Además, es un objeto muy común en casas argentinas, fácil de reutilizar.

Qué materiales vas a necesitar

Para armar este portavelas no hace falta nada raro:

  • Botella de Fernet vacía y limpia

  • Cortavidrios o método de corte con hilo y calor

  • Vela pequeña (tealight o LED)

  • Base de madera o apoyo resistente

  • Lija fina para los bordes

Opcional: barniz para la base o aceite para resaltar la madera.

Si tenés botellas de Fernet vacías en casa, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea

Cómo transformar la botella en un portavelas

  • Retirá la etiqueta y lavá bien la botella.

  • Marcá la altura deseada (generalmente la parte inferior).

  • Cortá la botella con cuidado y lijá los bordes hasta que queden suaves.

  • Colocá una vela en el interior.

  • Apoyá el portavelas sobre una rodaja de madera o superficie firme.

El vidrio oscuro genera un efecto visual cálido y muy decorativo.

image

Dónde queda mejor este portavelas reciclado

Este tipo de adorno funciona muy bien en:

  • Mesas de comedor

  • Mesas bajas

  • Balcones y galerías

  • Reuniones nocturnas

  • Centros de mesa sencillos

También se pueden hacer varios portavelas con distintas alturas para lograr un conjunto más impactante.

Si tenés botellas de Fernet vacías en casa, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea

Un reciclaje simple, real y con identidad

Este reciclaje demuestra que un objeto cotidiano puede transformarse en una pieza decorativa con carácter. No es una manualidad improvisada: es una solución estética, funcional y reutilizable.

