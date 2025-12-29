29 de diciembre de 2025 - 10:55

Noctilucas: el increíble fenómeno que ilumina el mar en verano y parece de otro mundo

No es magia: Se trata de las noctilucas, organismos que "encienden" el océano en las noches de verano. Descubrí por qué este fenómeno cautiva a todos.

Por Cristian Reta

Caminar por la playa de noche y encontrarse con olas que brillan con una luz azul intensa parece una escena de película de ciencia ficción. Este fenómeno, que suele ocurrir durante las noches más cálidas del verano, cautiva a turistas y locales por igual.

Lejos de ser un truco visual, este espectáculo tiene un nombre científico: Noctiluca scintillans, un organismo microscópico conocido comúnmente como "chispa de mar".

image

¿Por qué este fenómeno se llama "Mar de ardora" y por qué brilla?

Las noctilucas son dinoflagelados que viven suspendidos en el agua. Cuando se sienten perturbados por el movimiento de las olas o por una persona nadando, activan una reacción química interna (luciferina-luciferase) que produce luz azulada.

A este resplandor nocturno, que puede extenderse por kilómetros, se lo conoce históricamente como Mar de ardora. Fue descrito incluso por Julio Verne en sus novelas y fue, durante siglos, un mito entre los marineros que surcaban el Índico.

Aunque el fenómeno es impresionante de noche, durante el día estos mismos organismos pueden acumularse y teñir el agua de un color naranja o rojizo. Por este motivo, mucha gente lo confunde con la "marea roja". Sin embargo, los especialistas del INIDEP aclaran que las noctilucas no son tóxicas ni representan un peligro para los bañistas.

Cómo capturar la magia en una foto

Para los amantes de la fotografía, el reto es grande. Al tratarse de una luz tenue, se requiere de paciencia y equipos que permitan fotografiar en condiciones de muy poca luz.

Expertos como Santiago Olay sugieren usar trípodes para evitar vibraciones y ajustar la cámara para capturar la mayor cantidad de luz posible, permitiendo que la mística del "mar de estrellas" quede guardada para siempre.

Este verano, el fenómeno ya sorprendió en playas de Argentina y Uruguay, regalando una experiencia mística a quienes se animaron a caminar por la orilla bajo las estrellas.

