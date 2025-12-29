Listo en 5 minutos: este pan de quinoa en sartén es ideal para tu desayuno saludable

Colocá la quinoa cocida en un bowl y aplastala apenas con un tenedor para que se integre mejor a la masa.

Sumá el huevo y la sal, mezclando hasta lograr una preparación homogénea y ligeramente cremosa.

Agregá el yogur y el aceite, revolviendo para darle humedad y suavidad a la masa.

Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para activar el levado durante la cocción.

Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con unas gotas de aceite distribuidas con papel de cocina.

Volcá la mezcla formando un disco, de aproximadamente un centímetro de espesor.

Cociná tapado durante 3 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie se vea seca.