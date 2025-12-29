29 de diciembre de 2025 - 12:30

Listo en 5 minutos: este pan de quinoa en sartén es ideal para tu desayuno saludable

Este pan de quinoa se hace en sartén, no lleva harina y está listo en cinco minutos. Perfecto para un desayuno liviano y nutritivo.

Por Andrés Aguilera

Este pan de quinoa en sartén es una alternativa práctica y nutritiva para arrancar el día con energía. No lleva harina de trigo, se cocina en minutos y queda tierno por dentro y apenas dorado por fuera. Es ideal para desayunos saludables, meriendas livianas o como base de un sándwich rápido cuando no querés prender el horno.

Ingredientes necesarios

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de quinoa cocida (bien escurrida)

  • 1 cucharada de yogur natural o leche

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

  • 1 cucharadita de aceite

(Opcional: semillas, especias suaves o queso rallado para sumar sabor.)

Paso a paso del pan de quinoa en sartén

  • Colocá la quinoa cocida en un bowl y aplastala apenas con un tenedor para que se integre mejor a la masa.

  • Sumá el huevo y la sal, mezclando hasta lograr una preparación homogénea y ligeramente cremosa.

  • Agregá el yogur y el aceite, revolviendo para darle humedad y suavidad a la masa.

  • Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para activar el levado durante la cocción.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con unas gotas de aceite distribuidas con papel de cocina.

  • Volcá la mezcla formando un disco, de aproximadamente un centímetro de espesor.

  • Cociná tapado durante 3 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie se vea seca.

  • Dalo vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más, hasta que quede dorado y bien cocido.

El resultado es un pan flexible, húmedo y muy nutritivo, perfecto para comer recién hecho.

Consejos para que salga perfecto

  • Usá quinoa bien escurrida, para que la masa no quede húmeda de más.

  • El fuego siempre debe ser bajo, así se cocina parejo sin quemarse.

  • Para una versión dulce, reemplazá la sal por una pizca de azúcar y sumá vainilla.

  • Para una versión salada, agregá semillas o un poco de queso rallado a la mezcla.

Cómo servirlo

Este pan de quinoa en sartén queda riquísimo con palta, queso crema, tomate, miel o mermelada. También se puede cortar al medio y usar como base de un desayuno completo, liviano y lleno de nutrientes.

