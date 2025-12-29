Este pan de quinoa en sartén es una alternativa práctica y nutritiva para arrancar el día con energía. No lleva harina de trigo, se cocina en minutos y queda tierno por dentro y apenas dorado por fuera. Es ideal para desayunos saludables, meriendas livianas o como base de un sándwich rápido cuando no querés prender el horno.
1 huevo
3 cucharadas de quinoa cocida (bien escurrida)
1 cucharada de yogur natural o leche
½ cucharadita de polvo de hornear
1 pizca de sal
1 cucharadita de aceite
(Opcional: semillas, especias suaves o queso rallado para sumar sabor.)
Paso a paso del pan de quinoa en sartén Colocá la quinoa cocida en un bowl y aplastala apenas con un tenedor para que se integre mejor a la masa.
Sumá el huevo y la sal, mezclando hasta lograr una preparación homogénea y ligeramente cremosa.
Agregá el yogur y el aceite, revolviendo para darle humedad y suavidad a la masa.
Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para activar el levado durante la cocción.
Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con unas gotas de aceite distribuidas con papel de cocina.
Volcá la mezcla formando un disco, de aproximadamente un centímetro de espesor.
Cociná tapado durante 3 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie se vea seca.
Dalo vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más, hasta que quede dorado y bien cocido.
El resultado es un
pan flexible, húmedo y muy nutritivo, perfecto para comer recién hecho.
Listo en 5 minutos este pan de quinoa en sartén es ideal para tu desayuno saludable (1)
Consejos para que salga perfecto Usá quinoa bien escurrida, para que la masa no quede húmeda de más.
El fuego siempre debe ser bajo, así se cocina parejo sin quemarse.
Para una versión dulce, reemplazá la sal por una pizca de azúcar y sumá vainilla.
Para una versión salada, agregá semillas o un poco de queso rallado a la mezcla. Cómo servirlo
Este
pan de quinoa en sartén queda riquísimo con palta, queso crema, tomate, miel o mermelada. También se puede cortar al medio y usar como base de un desayuno completo, liviano y lleno de nutrientes.