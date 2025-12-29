Peligro en el changuito: los 7 productos que nunca deberías comprar en el supermercado según los expertos

A veces, el apuro y la falta de tiempo nos empujan a elegir productos “listos para consumir” que parecen una solución práctica para resolver comidas, compras o tareas del hogar. Sin embargo, esa comodidad suele esconder costos invisibles: lo que ganás en rapidez, practicidad y conveniencia, podrías estar perdiéndolo en calidad nutricional, seguridad alimentaria y, a largo plazo, en salud.

No tires tu dinero: El error que arruina tu aire acondicionado y dispara la factura

No lo sabías: cómo limpiar, sin rayar, la cocina de vitrocerámica

Uno de los mayores riesgos es la fruta ya cortada (como el melón o la sandía). Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), estas piezas deben mantenerse siempre por debajo de los 5 °C, ya que al perder su cáscara quedan expuestas a bacterias como Listeria y Salmonella.

Algo similar ocurre con las ensaladas en bolsa. Según la médica y divulgadora Isabel Viña, aunque digan "listas para comer", existe el riesgo de contaminantes y microplásticos que el proceso industrial no elimina totalmente. Además, son mucho más caras por porción que una lechuga entera.

De acuerdo con el sitio Southern Living, lo que encontrás en el supermercado es solo agua de la canilla re-empaquetada que genera desperdicio plástico. Lo mismo pasa con las mezclas para panqueques o vinagretas: son facilísimas de hacer en casa y las versiones del súper suelen tener aditivos innecesarios.

Si buscás algo sano, cuidado con las barras de granola . Según el portal Healthline, algunas pueden contener hasta 10 gramos de azúcar añadido , lo que las convierte en un postre disfrazado de snack saludable.

En la sección de fiambrería, la moderación es clave. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo elevado de carnes procesadas (como salchichas y fiambres) se asocia a un incremento del riesgo de cáncer colorrectal.

Incluso limpiar la casa tiene sus riesgos. Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, el uso habitual de ciertos desinfectantes y sprays se asocia con un mayor deterioro de la función pulmonar. Un estudio publicado en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine concluyó que la exposición crónica a estos sprays equivale a fumar hasta 20 cigarrillos diarios.

Finalmente, revisá tu neceser. Según la asociación UFC Que Choisir, existen casi 400 productos cosméticos con ingredientes indeseables, como los parabenos, que actúan como disruptores endocrinos afectando tus hormonas.