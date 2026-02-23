Las personas con mejor capacidad matemática tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

muestran que, en sistemas con corte escolar a mitad de año, los nacidos en julio, agosto y septiembre suelen tener una leve ventaja inicial en desempeño matemático por ser mayores dentro del aula. En análisis de Investigaciones en psicología educativa se explica cómo la edad relativa impacta en atención, memoria y razonamiento. psicología del desarrollo aplicada a educación y aprendizaje
Qué meses muestran mejores resultados en matemática en Argentina
Con corte en junio, quienes nacen desde julio suelen ser los mayores del curso.
En los primeros grados, esa diferencia puede significar mayor
maduración cognitiva.
Estudios internacionales sobre el efecto de edad relativa detectaron mejores puntajes promedio en matemática en alumnos mayores del mismo grado.
En Argentina, el patrón puede replicarse en evaluaciones estandarizadas iniciales.
image
Por qué la edad influye en el razonamiento matemático
La matemática temprana exige
memoria de trabajo, control atencional y comprensión abstracta.
A los seis o siete años, unos meses de desarrollo marcan diferencia en esas habilidades.
Los estudiantes mayores del curso pueden procesar consignas con mayor rapidez.
Esa ventaja inicial fortalece la
confianza académica y la participación en clase. Qué pasa con quienes nacen cerca de junio
Los nacidos en junio suelen ser los más chicos del grado.
Eso no implica menor inteligencia, sino menor desarrollo madurativo al inicio.
Algunos pueden necesitar más acompañamiento en cálculo y resolución de problemas.
Con apoyo adecuado, la brecha tiende a reducirse hacia la adolescencia.
Qué dicen los especialistas y qué no
Expertos en psicología del aprendizaje aclaran que no existen “meses más inteligentes”.
Las diferencias son estadísticas y no determinan el potencial individual.
Factores como calidad docente, práctica constante y entorno familiar influyen mucho más en la capacidad matemática.
El mes de
nacimiento puede ofrecer una ventaja inicial en sistemas con corte en junio, pero no define el rendimiento a largo plazo.