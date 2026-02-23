23 de febrero de 2026 - 09:59

Según la psicología, decir "buen día" al entrar a un ascensor es característico de estas personas

Decir “buen día” en un ascensor puede parecer un gesto mínimo, pero la psicología social lo asocia a rasgos de personalidad y habilidades interpersonales.

Por Andrés Aguilera

Según especialistas en conducta social, saludar a desconocidos en espacios cerrados activa normas de cortesía que reducen tensión y mejoran el clima interpersonal. En enfoques actuales de psicología social aplicada a la vida cotidiana se explica que este gesto suele vincularse con cuatro rasgos: amabilidad, seguridad social, empatía y regulación emocional.

Este gesto permite entender mejor la comunicación no verbal y las dinámicas entre las personas.

Qué rasgos de personalidad se asocian a este gesto

La investigación en el modelo de los Cinco Grandes indica que quienes saludan espontáneamente suelen puntuar alto en amabilidad.

También presentan mayor apertura social, es decir, disposición a interactuar sin miedo excesivo al juicio.

No significa extroversión extrema, sino comodidad básica en intercambios breves. El saludo funciona como microseñal de cooperación y respeto social.

Por qué un simple saludo reduce la tensión social

Los ascensores son espacios pequeños donde el silencio puede generar incomodidad. Saludar establece una norma clara de interacción mínima.

Según la psicología social, los rituales breves disminuyen la incertidumbre interpersonal.

El cerebro interpreta el gesto como señal de ambiente seguro y predecible.

Qué revela sobre la regulación emocional

Decir “buen día” implica tolerar una posible falta de respuesta. Quien lo hace suele manejar mejor la ansiedad social leve.

La regulación emocional permite sostener conductas amables sin depender de aprobación inmediata.

Este tipo de microconductas refuerza una identidad coherente y segura.

Qué no significa este comportamiento

No saludar no implica falta de educación ni rasgos negativos automáticos. Factores culturales, estado de ánimo o simple distracción influyen en la conducta.

La psicología advierte contra interpretar gestos aislados como diagnósticos.

Sin embargo, iniciar saludos espontáneos suele correlacionarse con mayor confianza interpersonal.

