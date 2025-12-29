29 de diciembre de 2025 - 11:22

La historia real de la mujer que vivió 2 años en un árbol e inspiró un capítulo de Los Simpson

¿Sabías que Lisa Simpson se basó en una mujer real? Conocé la increíble historia de Julia Hill, quien vivió 738 días en un árbol para salvar la naturaleza.

Descubrí la historia real detrás de este icónico capítulo de Los Simpson 

Por Cristian Reta

Imaginate vivir más de dos años a 55 metros de altura, sin bajar ni una sola vez para pisar tierra firme. Esta fue la historia de Julia Butterfly Hill, una joven que en 1997 decidió que un árbol milenario valía más que su propia comodidad.

Lo que comenzó como una protesta temporal terminó siendo un récord mundial de resistencia y la inspiración detrás de uno de los capítulos más recordados de Los Simpsons: "Lisa la ecologista".

¿Cuál fue la historia real que inspiró este capitulo?

A los 22 años, Julia sufrió un accidente que le cambió la vida y la impulsó a buscar un propósito espiritual. Al enterarse de que la empresa Pacific Lumber planeaba talar a Luna, una secuoya de 1.500 años, decidió subir a su copa y no bajar hasta salvarla.

Durante 738 días, Julia vivió en dos pequeñas plataformas de madera. Se comunicaba con la prensa mediante un teléfono celular con carga solar y recibía suministros a través de cuerdas que manejaban sus compañeros desde el suelo.

Un asedio extremo en las alturas

Su estancia no fue un campamento tranquilo. Soportó tormentas feroces del fenómeno de El Niño, vientos de 65 km/h y el acoso constante de la maderera. La empresa llegó a enviar helicópteros para que el viento de las hélices la hiciera caer y guardias para impedir que le subieran comida.

Finalmente, en 1999, Julia logró lo imposible: la maderera firmó un acuerdo para proteger a Luna y a los árboles de su alrededor. Aunque hoy Luna tiene una cicatriz por un ataque vandálico posterior, el árbol sigue en pie como un monumento a la determinación humana.

