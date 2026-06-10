La sorprendente historia olvidada del cacique Manuel Namuncurá encontrada en un ejemplar de Los Andes de 1884

Mientras se trabaja sobre los ejemplares antiguos en el proyecto Los Andes Siempre , el ojo aprende una disciplina rara. Hay que mirar bordes quebrados, pliegues, manchas, remiendos viejos, zonas donde el papel amenaza con partirse. Pero también pasa otra cosa: algunas palabras se levantan de la página y obligan a suspender la tarea.

El apellido aparece en una nota breve del número 79 del primer año de Los Andes, publicado el 1 de julio de 1884 . Está en una columna pequeña, sin grandes títulos, entre avisos, telegramas y noticias sueltas. Y sin embargo el nombre suena. Namuncurá es una de esas palabras que siempre estuvieron ahí: en calles, en escuelas, en manuales de primaria. Lo raro empieza cuando uno intenta ponerle una cara, una historia, una fecha. Ahí el nombre, tan familiar hasta hace un segundo, empieza a alejarse.

Conviene no confundirse de Namuncurá. El de esta nota es Manuel Namuncurá , padre de Ceferino e hijo de Calfucurá, entrando a Buenos Aires el 22 de junio de 1884 a bordo del vapor francés Pomona, acompañado por quince indios de su tribu y cuatro mujeres. El diario lo presenta como “el famoso cacique Namuncurá, hoy sometido” . La palabra es dura, pero no sorprende en esa página. En esos años militares, el lenguaje era un lenguaje de frontera. Namuncurá llegaba a Buenos Aires convertido en noticia: vencido, famoso y observado .

La columna trae detalles capaces de demorar cualquier trabajo. Cuenta que tenía unos 65 años, que conservaba “sus anchas espaldas” y cierta agilidad. Menciona a sus hermanos y recoge una frase atribuida al cacique: “No soy viejo, pero quiero descansar trabajando para mi mujer y mis hijos”. Entre las fórmulas de época aparece de pronto un hombre concreto: fuerte, algo cansado, pensando en descansar sin dejar de trabajar. Una frase rarísima, hermosa, medio imposible de mejorar sin arruinarla.

El final de la nota remata con un dato entre sorprendente e incómodo. Namuncurá se disculpa por no poder presentar a su esposa Rosario, de 14 años. También se mencionan otras mujeres jóvenes de la comitiva: Josefa Comilla, de 15; Juana Loncomil; Andrea, esposa del intérprete Isla. El cronista agrega que tres de ellas eran “jóvenes y bastante bonitas” y termina con una frase que queda vibrando en la página: “De indios sólo tienen los maridos”.

Leída hoy, la frase alcanza para mostrar la distancia entre aquel modo de escribir y el nuestro. No hace falta subrayarla demasiado: está ahí, con toda su naturalidad de época. También aparece una palabra que conviene revisar aparte: “capitanejo”, usada para ciertas jerarquías indígenas de frontera, aunque en una nota periodística podía venir con una intención quizás poco limpia.

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Terminada la pequeña nota, uno intenta volver al trabajo. Hay que seguir con el papel, con la limpieza, con la estabilización, con esa paciencia casi manual que exige el archivo. Pero dos ejemplares más adelante, en el número del 8 de julio de 1884, aparece otra noticia: la muerte de Juan Manuel de Rosas. Otra vez la mano se detiene. Rosas aparece muerto hace pocos días, impreso en el diario, puesto ahí con la urgencia normal de una noticia reciente.

Esa es una de las trampas hermosas de restaurar diarios antiguos. Uno cree estar arreglando papeles y de pronto el país empieza a suceder otra vez sobre la mesa.