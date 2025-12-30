30 de diciembre de 2025 - 13:21

No tires los sachets de leche: 3 usos caseros que los convierten en algo muy útil

Un truco de reciclaje transforma los sachets de leche en aliados del hogar para la limpieza y el orden diario.

Reciclaje práctico: un truco simple convierte residuos del hogar en soluciones útiles.
Reciclaje práctico: un truco simple convierte residuos del hogar en soluciones útiles.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

reciclaje: guarda la caja del perfume y transformala en un hermoso adorno para ano nuevo

Reciclaje: guardá la caja del perfume y transformala en un hermoso adorno para Año Nuevo

Por Andrés Aguilera
Un truco simple transforma tapas metálicas recicladas en soluciones prácticas para el hogar diario.

Qué hacer con las tapas metálicas de frascos: 4 ideas útiles que casi nadie aprovecha

Por Ignacio Alvarado

Fabricados con plástico resistente e impermeable, los sachets son ideales para tener una segunda vida. Cada vez más personas los guardan, los lavan y los reutilizan, impulsadas por la necesidad de ahorrar y adoptar hábitos más sustentables dentro del hogar.

image

1. Bolsas reutilizables para residuos pequeños

Uno de los usos más comunes del reciclaje de sachets es como bolsas para residuos húmedos. Sirven para tachos chicos del baño, restos de comida o residuos de mascotas. Este truco evita gastar en bolsas plásticas y mejora la limpieza diaria del hogar.

image

2. Protectores para objetos y superficies

Cortados y abiertos, los sachets pueden usarse como protección impermeable. Son ideales para cubrir estantes, envolver esponjas húmedas, guardar cepillos o proteger objetos que no deben mojarse. En el hogar, este uso resulta clave para mantener el orden y evitar filtraciones.

image

3. Guantes improvisados para limpieza

Otro truco poco conocido es utilizarlos como guantes descartables. Al colocarlos en las manos, permiten limpiar baños, manipular basura o aplicar productos sin contacto directo. Esta opción suma higiene y refuerza la limpieza sin necesidad de comprar guantes nuevos.

Reutilizar los sachets de leche demuestra que el reciclaje cotidiano no requiere grandes esfuerzos. Con creatividad y pequeños cambios de hábito, es posible transformar residuos comunes en soluciones prácticas para el hogar. Un truco simple que cuida el bolsillo, el ambiente y la rutina diaria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes botellas de fernet vacias en casa, tenes un tesoro: por que y como reciclarlas con esta espectacular idea

Si tenés botellas de Fernet vacías en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea

Por Andrés Aguilera
Se necesitan pocos materiales y algo de creatividad para convertir un descarte en un diseño creativo para casa.

Las copas rotas no las tires: son un tesoro en casa y pueden transformarse en decoración

Por Redacción
reciclaje: guarda la botella de champagne y transformala en un maravilloso adorno para ano nuevo

Reciclaje: guardá la botella de champagne y transformala en un maravilloso adorno para Año Nuevo

Por Andrés Aguilera
si tenes cajas de fosforos en casa, tenes un tesoro: por que y como reciclarlas con esta espectacular idea

Si tenés cajas de fósforos en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea

Por Andrés Aguilera