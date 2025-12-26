Reciclaje: guardá la botella de champagne y transformala en un maravilloso adorno para Año Nuevo

Después del brindis de Año Nuevo, la botella de champagne vacía suele ir directo a la basura. Sin embargo, con muy pocos cambios, puede convertirse en un adorno elegante para la mesa o el living, ideal para seguir celebrando sin gastar de más. Usada como florero, portavelas o soporte para luces, es una opción simple de reciclaje que suma estilo.