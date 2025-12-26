26 de diciembre de 2025 - 09:43

Reciclaje: guardá la botella de champagne y transformala en un maravilloso adorno para Año Nuevo

Reciclaje. La botella de champagne puede reciclarse y convertirse en un adorno elegante para Año Nuevo. Una idea simple, estética y sustentable para decorar.

Por Andrés Aguilera

Después del brindis de Año Nuevo, la botella de champagne vacía suele ir directo a la basura. Sin embargo, con muy pocos cambios, puede convertirse en un adorno elegante para la mesa o el living, ideal para seguir celebrando sin gastar de más. Usada como florero, portavelas o soporte para luces, es una opción simple de reciclaje que suma estilo.

Por qué la botella de champagne es ideal para reciclaje

Este tipo de botella tiene características que la vuelven perfecta para decoración:

  • Vidrio grueso y resistente

  • Forma estilizada y elegante

  • Altura ideal para centros de mesa verticales

  • Presencia asociada a celebración y brindis

Además, casi todas las mesas de Año Nuevo terminan con al menos una botella vacía lista para reutilizar.

Ideas simples para convertirla en adorno

Con muy pocos elementos, la botella puede transformarse en:

  • Florero minimalista, con ramas secas, eucalipto o flores blancas

  • Portavelas alto, colocando una vela fina o LED en la boca

  • Soporte para luces cálidas, introduciendo una guirnalda a pilas

  • Centro de mesa elegante, combinada con otras botellas similares

Pintada en blanco, dorado o dejada al natural, funciona igual de bien.

Qué materiales vas a necesitar

Para este reciclaje no hace falta comprar nada especial:

  • Botella de champagne limpia y seca

  • Luces LED a pilas o vela

  • Cinta, hilo de yute o cordón fino

  • Ramas, flores secas o naturales

Opcional: pintura en aerosol o barniz para un acabado más uniforme.

Cómo prepararla paso a paso

  • Lavá bien la botella y retirale la etiqueta.

  • Decidí si la vas a dejar transparente o pintarla de un solo color.

  • Colocá luces, vela o flores, según el estilo elegido.

  • Sumá un detalle simple en el cuello: hilo, lazo o cinta.

  • Ubicala en el centro de la mesa o en un rincón destacado.

Menos es más: una sola botella bien intervenida alcanza.

Un adorno elegante que extiende la celebración

Este reciclaje permite que el espíritu de Año Nuevo siga presente incluso después del brindis.

Es una decoración sobria, reutilizable y fácil de adaptar, que funciona tanto en mesas formales como en encuentros más relajados.

