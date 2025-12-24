Puntos amarillos o rojos en los neumáticos del auto: qué significan y para qué sirven

Al comprar neumáticos nuevos , muchos conductores notan pequeños puntos de color (amarillos o rojos) en el lateral de la goma y piensan que son simples marcas de fábrica. Sin embargo, estos indicadores cumplen una función clave en el armado , balanceo y correcto funcionamiento del neumático en el auto.

El punto amarillo indica la parte más liviana del neumático . Su función principal es ayudar a lograr un mejor equilibrio cuando se monta la rueda en la llanta.

Este detalle mejora el balanceo , disminuye vibraciones y optimiza el confort de marcha, especialmente a velocidades medias y altas.

Al unir ambas referencias, se reduce la cantidad de plomo necesario

La válvula suele ser el sector más pesado de la llanta

El punto amarillo debe alinearse con la válvula de inflado

El punto rojo marca el punto más alto o más rígido del neumático , también conocido como el punto de mayor excentricidad radial. Se utiliza para lograr una mejor uniformidad del conjunto rueda-llanta.

En este caso:

El punto rojo debe alinearse con el punto más bajo de la llanta

Muchas llantas tienen una marca específica para esta referencia

Se busca reducir deformaciones y vibraciones estructurales

Este tipo de montaje es especialmente importante en autos de gama media y alta, donde el confort y la precisión de marcha son más exigentes.

image

Qué pasa si el neumático tiene punto rojo y amarillo

Algunos neumáticos traen ambos puntos. En ese caso, la prioridad la tiene el punto rojo, ya que la corrección estructural es más relevante que el simple balanceo por peso.

Regla general:

Punto rojo → prioridad absoluta

Punto amarillo → se ignora si hay punto rojo

Por eso, el montaje correcto depende tanto del neumático como del tipo de llanta utilizada.

Por qué es fundamental respetar estas marcas

Montar correctamente un neumático no es solo una cuestión técnica: impacta directamente en la seguridad, el desgaste y la durabilidad del conjunto.

Si no se respetan los puntos:

Se necesitan más contrapesos para balancear

Pueden aparecer vibraciones en el volante

El neumático puede desgastarse de forma irregular

Se pierde confort de marcha

Aunque muchos talleres lo hacen de forma automática, entender qué significan estas marcas ayuda a saber si el trabajo está bien hecho.