Puntos amarillos o rojos en los neumáticos del auto: qué significan y para qué sirven

Al comprar notan pequeños neumáticos nuevos, muchos conductores puntos de color (amarillos o rojos) en el lateral de la goma y piensan que son simples marcas de fábrica. Sin embargo, estos indicadores cumplen una función clave en el armado, balanceo y correcto funcionamiento del neumático en el auto.
Qué significa el punto amarillo en los neumáticos
El
punto amarillo indica la parte más liviana del neumático. Su función principal es ayudar a lograr un mejor equilibrio cuando se monta la rueda en la llanta.
El
punto amarillo debe alinearse con la válvula de inflado
La válvula suele ser el sector
más pesado de la llanta
Al unir ambas referencias, se reduce la cantidad de plomo necesario
Este detalle mejora el
balanceo, disminuye vibraciones y optimiza el confort de marcha, especialmente a velocidades medias y altas.
image
Qué indica el punto rojo y cuándo se utiliza
El
punto rojo marca el punto más alto o más rígido del neumático, también conocido como el punto de mayor excentricidad radial. Se utiliza para lograr una mejor uniformidad del conjunto rueda-llanta.
En este caso:
El punto rojo debe alinearse con el
punto más bajo de la llanta
Muchas llantas tienen una marca específica para esta referencia
Se busca reducir deformaciones y vibraciones estructurales
Este tipo de montaje es especialmente importante en
autos de gama media y alta, donde el confort y la precisión de marcha son más exigentes.
image
Qué pasa si el neumático tiene punto rojo y amarillo
Algunos neumáticos traen
ambos puntos. En ese caso, la prioridad la tiene el punto rojo, ya que la corrección estructural es más relevante que el simple balanceo por peso.
Regla general:
Por eso, el montaje correcto depende tanto del neumático como del tipo de llanta utilizada.
Por qué es fundamental respetar estas marcas
Montar correctamente un neumático no es solo una cuestión técnica: impacta directamente en la
seguridad, el desgaste y la durabilidad del conjunto.
Si no se respetan los puntos:
Se necesitan
más contrapesos para balancear
Pueden aparecer
vibraciones en el volante
El neumático puede
desgastarse de forma irregular
Se pierde confort de marcha
Aunque muchos talleres lo hacen de forma automática, entender qué significan estas marcas ayuda a saber
si el trabajo está bien hecho.