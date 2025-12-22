22 de diciembre de 2025 - 10:30

Confirmado: nuevo precio de la Gilera VC 150 para cerrar el año

La Gilera VC 150 actualizó su precio en diciembre 2025. Sus características técnicas y por qué sigue siendo una de las motos 150 más elegidas.

Por Andrés Aguilera

Motor, rendimiento y mecánica de la Gilera VC 150

La Gilera VC 150 utiliza un motor monocilíndrico de 150 cc, 4 tiempos y refrigerado por aire, pensado para un uso confiable y económico. Su enfoque está puesto en la simplicidad mecánica y el bajo costo de mantenimiento.

Principales datos:

  • Potencia aproximada de 12,4 hp

  • Par motor de 10,5 Nm

  • Carburador PZ27, de fácil mantenimiento

  • Arranque eléctrico y a pedal

  • Caja de 5 marchas con transmisión por cadena

Con esta configuración, ofrece una velocidad máxima cercana a 120 km/h, suficiente para ciudad y tramos de ruta cortos.

Parte ciclo, frenos y comportamiento urbano

La VC 150 está montada sobre un chasis doble cuna, que le aporta estabilidad y solidez estructural. La suspensión está pensada para absorber imperfecciones del asfalto urbano.

Equipamiento destacado:

  • Horquilla telescópica delantera

  • Doble amortiguador trasero

  • Freno delantero a disco

  • Freno trasero a tambor

  • Neumáticos 90/90-17 adelante y 130/90-17 atrás

Este conjunto asegura un manejo predecible y cómodo en el tránsito diario.

Dimensiones, autonomía y diseño

La Gilera VC 150 tiene un diseño naked deportivo, con postura de manejo erguida y asiento cómodo para uso diario.

Dimensiones y capacidades:

  • Largo: 2.065 mm

  • Ancho: 765 mm

  • Alto: 1.050 mm

  • Distancia entre ejes: 1.315 mm

  • Altura del asiento: 780 mm

  • Tanque de 12 litros, ideal para buena autonomía

  • Peso en orden de marcha: 126 kg

Estas cifras la convierten en una moto estable, ágil y fácil de maniobrar.

Precio Gilera VC 150 en diciembre 2025

De acuerdo con los valores de referencia del mercado y sin cambios significativos respecto de los últimos listados publicados, el precio vigente es:

Gilera Street VC 150

  • 0 km: $1.998.000

Los valores pueden variar según concesionario, provincia y costos de patentamiento.

