Confirmado: nuevo precio de la Gilera VC 150 para cerrar el año

La Gilera VC 150 utiliza un motor monocilíndrico de 150 cc, 4 tiempos y refrigerado por aire, pensado para un uso confiable y económico. Su enfoque está puesto en la simplicidad mecánica y el bajo costo de mantenimiento.
Principales datos:
Potencia aproximada de 12,4 hp
Par motor de 10,5 Nm
Carburador PZ27, de fácil mantenimiento
Arranque eléctrico y a pedal
Caja de 5 marchas con transmisión por cadena
Con esta configuración, ofrece una velocidad máxima cercana a 120 km/h, suficiente para ciudad y tramos de ruta cortos.
Parte ciclo, frenos y comportamiento urbano
La VC 150 está montada sobre un chasis doble cuna, que le aporta estabilidad y solidez estructural. La suspensión está pensada para absorber imperfecciones del asfalto urbano.
Equipamiento destacado:
Horquilla telescópica delantera
Doble amortiguador trasero
Freno delantero a disco
Freno trasero a tambor
Neumáticos 90/90-17 adelante y 130/90-17 atrás
Este conjunto asegura un manejo predecible y cómodo en el tránsito diario.
Dimensiones, autonomía y diseño
La Gilera VC 150 tiene un diseño naked deportivo, con postura de manejo erguida y asiento cómodo para uso diario.
Dimensiones y capacidades:
Largo: 2.065 mm
Ancho: 765 mm
Alto: 1.050 mm
Distancia entre ejes: 1.315 mm
Altura del asiento: 780 mm
Tanque de 12 litros, ideal para buena autonomía
Peso en orden de marcha: 126 kg
Estas cifras la convierten en una moto estable, ágil y fácil de maniobrar.
Precio Gilera VC 150 en diciembre 2025
De acuerdo con los valores de referencia del mercado y sin cambios significativos respecto de los últimos listados publicados, el precio vigente es:
Gilera Street VC 150
0 km: $1.998.000
Los valores pueden variar según concesionario, provincia y costos de patentamiento.